ДеРозан набрал 52 очка за матч и установил новый рекорд Торонто
Игрок показал невероятную результативность, отметившись реализованными 17 из 29 бросками с игры.
Атакующий защитник Торонто Демар Дерозан в поединке регулярного чемпионата НБА против Милуоки сумел набрать 52 очка, тем самым установив новый рекорд результативности клуба.
На его счету 17 реализованных бросков с игры из 29, при этом из них 5 из 9 трехочковых. Также он показал стопроцентную реализацию штрафных бросков, отличившись 13 заброшенными мячами. Помимо этого в этой игре он сделал 5 подборов, 8 передач, перехват и блок-шот.
Posting a @Raptors franchise-record 52 PTS, your #FantasyPlayeroftheNight is @DeMar_DeRozan! He also added 8 AST, 5 REB, 1 BLK, 1 STL, for 74 FPTS! pic.twitter.com/awKhD9k1IG— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 2, 2018
Ранее сообщалось, что шутка Демара ДеРозана свела с ума болельщиков.
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