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ДеРозан набрал 52 очка за матч и установил новый рекорд Торонто

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Игрок показал невероятную результативность, отметившись реализованными 17 из 29 бросками с игры.
Демар ДеРозан
Демар ДеРозан
Getty Images

Атакующий защитник Торонто Демар Дерозан в поединке регулярного чемпионата НБА против Милуоки сумел набрать 52 очка, тем самым установив новый рекорд результативности клуба.

На его счету 17 реализованных бросков с игры из 29, при этом из них 5 из 9 трехочковых. Также он показал стопроцентную реализацию штрафных бросков, отличившись 13 заброшенными мячами. Помимо этого в этой игре он сделал 5 подборов, 8 передач, перехват и блок-шот.

Ранее сообщалось, что шутка Демара ДеРозана свела с ума болельщиков.

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Теги: баскетбол, НБА, Демар Дерозан, Торонто
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