Атакующий защитник Торонто Демар Дерозан в поединке регулярного чемпионата НБА против Милуоки сумел набрать 52 очка, тем самым установив новый рекорд результативности клуба.

На его счету 17 реализованных бросков с игры из 29, при этом из них 5 из 9 трехочковых. Также он показал стопроцентную реализацию штрафных бросков, отличившись 13 заброшенными мячами. Помимо этого в этой игре он сделал 5 подборов, 8 передач, перехват и блок-шот.

