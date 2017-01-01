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Джордж явился на игру с Далласом в "пижаме"

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Пол Джордж – еще один модник из Оклахомы.
Пол Джордж
Пол Джордж
instagram.com/ygtrece

Форвард Оклахома-Сити Пол Джордж прибыл на матч с Далласом (113:116) в оригинальном наряде. Поединок состоялся 31 декабря.

Отметим, что одним из самых стильных спортсменов современности признают другого игрока Оклахомы – Расселла Уэстбрука. Разыгрывающий Тандер даже выпустил книгу о моде.

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Теги: НБА, Оклахома-Сити Тандер, Пол Джордж, наряд, вне игры, фото
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