Джордж явился на игру с Далласом в "пижаме"

Пол Джордж – еще один модник из Оклахомы.

Форвард Оклахома-Сити Пол Джордж прибыл на матч с Далласом (113:116) в оригинальном наряде. Поединок состоялся 31 декабря.

Paul George looks like an art deco hamburglar pic.twitter.com/vbDAkZuuEP — Hector (@iamHectorDiaz) 31 декабря 2017 г.

Отметим, что одним из самых стильных спортсменов современности признают другого игрока Оклахомы – Расселла Уэстбрука. Разыгрывающий Тандер даже выпустил книгу о моде.