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НБА: Вашингтон победил Чикаго, Хьюстон дожал Лейкерс и другие матчи

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 31 декабря.
Хьюстон обыграл Лейкерс
Хьюстон обыграл Лейкерс
nba.com

Вашингтон – Чикаго 114:110 (30:38, 29:25, 24:26, 31:21)

Индиана – Миннесота 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20)

Бостон – Бруклин 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29)

Хьюстон – Лейкерс 148:142 OT (44:37, 21:35, 25:29, 32:21, 26:20)

Оклахома-Сити – Даллас 113:116 (32:35, 31:22, 22:27, 28:32)

Клипперс – Шарлотт 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32)

Сакраменто – Мемфис 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24)

Финикс – Филадельфия 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31)

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Теги: НБА, регулярный чемпионат, результаты матчей
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