Джеральд Грин одолжил кроссовки у Тревора Аризы, чтобы дебютировать в составе нового клуба.

Джеральд Грин в среду прилетел в Бостон на встречу с сыном, однако по прибытию в город узнал, что Хьюстон предлагает ему заключить негарантированный контракт на 1 год.

После проведенного дня с сыном, баскетболист отправился в расположение команды имея при себе лишь один рюкзак. Как сообщает Sportando, чтобы дебютировать в составе команды игроку пришлось одолжить кроссовки у Тревора Аризы.

Отметим, что в поединке против Бостона Грин провел 11 минут, ни набрав ни одного очка.