Эпичный фэйл Ильясовы и бесстрашный Гортат – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
Лу Уильямс, Марчин Гортат, Эрсан Ильясова, Тони Браун и Ник Стаускас – в свежем выпуске Shaqtin’ a Fool.
В новой подборке курьезных моментов Shaqtin' A Fool вы увидите:
- Лу Уильямс не пожал руку своим партнерам ДеАндре Джоржану и Блэйку Гриффину, но они не расстроились;
- бесстрашный Марчин Гортат принял мяч своей физиономией;
- Эрсан Ильясова помог соперникам завершить неудачную атаку;
- арбитр Тони Браун слишком увлекся своей работой (или забыл правила?);
- Ник Стаускас не сумел поднять мяч с паркета, хотя и был близок.
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Полная версия правил