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Данк Ленарда и аллей-уп на Чендлера – среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 26 декабря.
Тайсон Чендлер
Тайсон Чендлер
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

Среди них оказались моменты с участием Девина Букера, Тайсона Чендлера, Андре Драммонда, Джанниса Антекокумпо, Кави Леонарда и других.

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Теги: баскетбол, НБА, лучшие моменты, видео
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