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Дюрант: Я нахожусь на одном уровне с ЛеБроном Джеймсом

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Форвард Голден Стэйт поделился мнением об уровне своего мастерства.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант заявил, что находится на одном уровне баскетбольного мастерства с форвардом Кливленда ЛеБроном Джеймсом.

"Люди видели, как я играю на высочайшем уровне, как я играю против парня, которого постоянно называют лучшим игроком всех времени. Мне кажется, что я доказал, что заслуживаю сравнения с ним.

Я не говорю о наградах и достижениях. Но что касается баскетбольных навыков, я нахожусь на одном уровне с Леброном. Когда я забил тот трехочковый в финале, ЛеБрон сказал мне: "Добро пожаловать", – цитирует Дюрэнта The San Jose Mercury News.

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Теги: Кевин Дюрант, Голден Стейт Уорриорз, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, НБА, баскетбол
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