Дюрант: Я нахожусь на одном уровне с ЛеБроном Джеймсом
Форвард Голден Стэйт поделился мнением об уровне своего мастерства.
Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант заявил, что находится на одном уровне баскетбольного мастерства с форвардом Кливленда ЛеБроном Джеймсом.
"Люди видели, как я играю на высочайшем уровне, как я играю против парня, которого постоянно называют лучшим игроком всех времени. Мне кажется, что я доказал, что заслуживаю сравнения с ним.
Я не говорю о наградах и достижениях. Но что касается баскетбольных навыков, я нахожусь на одном уровне с Леброном. Когда я забил тот трехочковый в финале, ЛеБрон сказал мне: "Добро пожаловать", – цитирует Дюрэнта The San Jose Mercury News.
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