Игрок Лейкерс сделал родителям дорогой подарок на Рождество

Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл сделал дорогой подарок на Рождество для своих родителей, сообщает Bleacher Report.

Игрок вручил им автомобиль Rolls Roys стоимостью около 350 тысяч долларов.

Lonzo bought his parents a Rolls Royce for Christmas 👀 (via @ZO2_) pic.twitter.com/Fn1ZRXkTvn