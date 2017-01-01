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Игрок Лейкерс сделал родителям дорогой подарок на Рождество

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Баскетболист потратил на подарок 350 тысяч долларов.
Лонзо Болл
Лонзо Болл
Getty Images

Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл сделал дорогой подарок на Рождество для своих родителей, сообщает Bleacher Report.

Игрок вручил им автомобиль Rolls Roys стоимостью около 350 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что лидер Вашингтона презентовал невероятный подарок каждому из своих товарищей по команде.

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Теги: баскетбол, НБА, Лонзо Болл, рождество
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