Игрок Лейкерс сделал родителям дорогой подарок на Рождество
Баскетболист потратил на подарок 350 тысяч долларов.
Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл сделал дорогой подарок на Рождество для своих родителей, сообщает Bleacher Report.
Игрок вручил им автомобиль Rolls Roys стоимостью около 350 тысяч долларов.
Lonzo bought his parents a Rolls Royce for Christmas 👀 (via @ZO2_) pic.twitter.com/Fn1ZRXkTvn— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что лидер Вашингтона презентовал невероятный подарок каждому из своих товарищей по команде.
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