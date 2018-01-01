НБА: Филадельфия победила Нью-Йорк, ГСВ играет с Кливлендом
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 25 декабря.
Нью-Йорк – Филадельфия 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)
Нью-Йорк: Кантер (31 + 22 подбора), Порзингис (22 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Ли (20), Томас (2), Джек (0 + 7 передач) – старт; Бизли (10), Макдермотт (5), Ниликина (4), О’Куинн (4), Бэйкер (0).
Филадельфия: Эмбиид (25 + 16 подборов + 6 потерь), Редик (24), Шарич (10), Симмонс (8 + 8 подборов), Ковингтон (8) – старт; Макконнелл (15), Бэйлесс (8), Джонсон (4), Букер (3).
22:00 Голден Стэйт – Кливленд
00:30 Бостон – Вашингтон
03:00 Оклахома-Сити – Хьюстон
05:30 Лейкерс – Миннесота
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