Игрок Бостона: Ирвинг – один из лучших баскетболистов

Джейлен Браун после матча регулярного чемпионата НБА с Чикаго выделил разыгрывающего своей команды Кайри Ирвинга.

"Кайри – один из лучших. Он настоящий разыгрывающий, который выходит на паркет и заказывает правильные комбинации, принимает правильные решения. Он напористый и смелый игрок, Кайри облегчает нам жизнь", – приводит слова Джейлена Брауна Associated Press.

Отметим, что встреча между Бостоном и Чикаго завершилась в пользу первых со счетом 117:92.

Кайри Ирвинг в ней набрал 25 очков, реализовав 9 бросков с игры из 15, а также отдал 7 передач.