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Игрок Бостона: Ирвинг – один из лучших баскетболистов

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Джейлен Браун после матча регулярного чемпионата НБА с Чикаго выделил разыгрывающего своей команды Кайри Ирвинга.
Джейлен Браун и Кайри Ирвинг
Джейлен Браун и Кайри Ирвинг
Getty Images

"Кайри – один из лучших. Он настоящий разыгрывающий, который выходит на паркет и заказывает правильные комбинации, принимает правильные решения. Он напористый и смелый игрок, Кайри облегчает нам жизнь", – приводит слова Джейлена Брауна Associated Press.

Отметим, что встреча между Бостоном и Чикаго завершилась в пользу первых со счетом 117:92.

Кайри Ирвинг в ней набрал 25 очков, реализовав 9 бросков с игры из 15, а также отдал 7 передач.

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Теги: баскетбол, НБА, Бостон Селтикс, Джейлен Браун, Кайри Ирвинг
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