ЛеБрон: Мне всегда нравилось играть в Лос-Анджелесе на Рождество

Лидер Кавальерс признался, что ему нравится проводить рождественские игры на домашнем паркете Лейкерс и Клипперс в Стэйплс-центре.

"Играть в Стэйплс-центре всегда приятно. У меня еще не было возможности сыграть в Мэдисон Сквер Гарден, но я несколько раз был в Стэйплс-центре. В Лос-Анджелесе всегда весело играть, болельщики там создают особенную атмосферу. Если я не ошибаюсь, на Рождество у меня было 4 домашние игры из 12", – цитирует ЛеБрона Джеймса Cleveland Plain Dealer.

Напомним, что 25 декабря Кливленд проведет гостевой поединок с Голден Стэйт Уорриорз на Оракл-Арене.

Ранее Кайри Ирвинг заявил, что не относится к католическому Рождеству как к празднику.