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Аллей-уп на ЛеБрона – среди лучших моментов недели в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов за прошедшую игровую неделю.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшей игровой недели.

В их число вошли сокрушительный данк форварда Лейкерс Ларри Нэнса-младшего, эффектный проход защитника Хьюстона Джеймса Хардена, роскошная передача разыгрывающего Клипперс Милоша Теодосича, аллей-уп защитника Кливленда Хосе Кальдерона на форварда ЛеБрона Джеймса, а также победный бросок лидера Оклахома-Сити Расселла Уэстбрука.

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Теги: баскетбол, НБА, лучшие моменты, видео
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