Переключиться на мобильную версию

НБА-2017/18: турнирная таблица

Комментариев: 0
Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата НБА 2017/18.
НБА 2017/18: турнирная таблица
НБА 2017/18: турнирная таблица
Getty Images

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

#КомандыИВП%
1.Хьюстон Рокетс312560.806
2.Голден Стэйт Уорриорз332670.788
3.Сан-Антонио Спёрс3423110.676
4.Миннесота Тимбервулвз3320130.606
5.Оклахома-Сити Тандер3318150.545
6.Денвер Наггетс3318150.545
7.Портленд Трэйл Блэйзерс3317160.515
8.Нью-Орлеан Пеликанс3317160.515
9.Юта Джаз3415190.441
10.Лос-Анджелес Клипперс3213190.406
11.Лос-Анджелес Лейкерс3111200.355
12.Сакраменто Кингз3211210.344
13.Финикс Санс3512230.343
14.Мемфис Гриззлис3310230.303
15.Даллас Маверикс349250.265

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

#КомандыИВП%
1.Бостон Селтикс362790.750
2.Торонто Рэпторс312380.742
3.Кливленд Кавальерс332490.727
4.Индиана Пэйсерс3319140.576
5.Детройт Пистонс3218140.563
6.Милуоки Бакс3117140.548
7.Вашингтон Уизардс3318150.545
8.Нью-Йорк Никс3217150.531
9.Майами Хит3317160.515
10.Филадельфия Сиксерс3214180.438
11.Бруклин Нетс3212200.375
12.Шарлотт Хорнетс3312210.364
13.Орландо Мэджик3411230.324
14.Чикаго Буллз3210220.313
15.Атланта Хокс338250.242

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, регулярный чемпионат, турнирная таблица
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь