Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата НБА 2017/18.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команды И В П % 1. Хьюстон Рокетс 31 25 6 0.806 2. Голден Стэйт Уорриорз 33 26 7 0.788 3. Сан-Антонио Спёрс 34 23 11 0.676 4. Миннесота Тимбервулвз 33 20 13 0.606 5. Оклахома-Сити Тандер 33 18 15 0.545 6. Денвер Наггетс 33 18 15 0.545 7. Портленд Трэйл Блэйзерс 33 17 16 0.515 8. Нью-Орлеан Пеликанс 33 17 16 0.515 9. Юта Джаз 34 15 19 0.441 10. Лос-Анджелес Клипперс 32 13 19 0.406 11. Лос-Анджелес Лейкерс 31 11 20 0.355 12. Сакраменто Кингз 32 11 21 0.344 13. Финикс Санс 35 12 23 0.343 14. Мемфис Гриззлис 33 10 23 0.303 15. Даллас Маверикс 34 9 25 0.265

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команды И В П % 1. Бостон Селтикс 36 27 9 0.750 2. Торонто Рэпторс 31 23 8 0.742 3. Кливленд Кавальерс 33 24 9 0.727 4. Индиана Пэйсерс 33 19 14 0.576 5. Детройт Пистонс 32 18 14 0.563 6. Милуоки Бакс 31 17 14 0.548 7. Вашингтон Уизардс 33 18 15 0.545 8. Нью-Йорк Никс 32 17 15 0.531 9. Майами Хит 33 17 16 0.515 10. Филадельфия Сиксерс 32 14 18 0.438 11. Бруклин Нетс 32 12 20 0.375 12. Шарлотт Хорнетс 33 12 21 0.364 13. Орландо Мэджик 34 11 23 0.324 14. Чикаго Буллз 32 10 22 0.313 15. Атланта Хокс 33 8 25 0.242

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18