НБА-2017/18: турнирная таблица
Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата НБА 2017/18.
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
|#
|Команды
|И
|В
|П
|%
|1.
|Хьюстон Рокетс
|31
|25
|6
|0.806
|2.
|Голден Стэйт Уорриорз
|33
|26
|7
|0.788
|3.
|Сан-Антонио Спёрс
|34
|23
|11
|0.676
|4.
|Миннесота Тимбервулвз
|33
|20
|13
|0.606
|5.
|Оклахома-Сити Тандер
|33
|18
|15
|0.545
|6.
|Денвер Наггетс
|33
|18
|15
|0.545
|7.
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|33
|17
|16
|0.515
|8.
|Нью-Орлеан Пеликанс
|33
|17
|16
|0.515
|9.
|Юта Джаз
|34
|15
|19
|0.441
|10.
|Лос-Анджелес Клипперс
|32
|13
|19
|0.406
|11.
|Лос-Анджелес Лейкерс
|31
|11
|20
|0.355
|12.
|Сакраменто Кингз
|32
|11
|21
|0.344
|13.
|Финикс Санс
|35
|12
|23
|0.343
|14.
|Мемфис Гриззлис
|33
|10
|23
|0.303
|15.
|Даллас Маверикс
|34
|9
|25
|0.265
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
|#
|Команды
|И
|В
|П
|%
|1.
|Бостон Селтикс
|36
|27
|9
|0.750
|2.
|Торонто Рэпторс
|31
|23
|8
|0.742
|3.
|Кливленд Кавальерс
|33
|24
|9
|0.727
|4.
|Индиана Пэйсерс
|33
|19
|14
|0.576
|5.
|Детройт Пистонс
|32
|18
|14
|0.563
|6.
|Милуоки Бакс
|31
|17
|14
|0.548
|7.
|Вашингтон Уизардс
|33
|18
|15
|0.545
|8.
|Нью-Йорк Никс
|32
|17
|15
|0.531
|9.
|Майами Хит
|33
|17
|16
|0.515
|10.
|Филадельфия Сиксерс
|32
|14
|18
|0.438
|11.
|Бруклин Нетс
|32
|12
|20
|0.375
|12.
|Шарлотт Хорнетс
|33
|12
|21
|0.364
|13.
|Орландо Мэджик
|34
|11
|23
|0.324
|14.
|Чикаго Буллз
|32
|10
|22
|0.313
|15.
|Атланта Хокс
|33
|8
|25
|0.242
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18
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