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НБА-2017/18: итоговая турнирная таблица

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Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата НБА 2017/18.
НБА 2017/18: турнирная таблица
НБА 2017/18: турнирная таблица
Getty Images

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

#КомандыИВВОПОППП
1.Хьюстон Рокетс 826320170.793
2.Голден Стэйт Уорриорз 825620240.707
3.Портленд Трэйл Блэйзерс 824721320.598
4.Оклахома-Сити Тандер 824531330.585
5.Юта Джаз 824621330.585
6.Нью-Орлеан Пеликанс 824172320.585
7.Сан-Антонио Спёрс 824611340.573
8.Миннесота Тимбервулвз824432330.573
9.Денвер Наггетс824334320.561
10.Лос-Анджелес Клипперс824201390.512
11.Лос-Анджелес Лейкерс823235420.427
12.Сакраменто Кингз822430550.329
13.Даллас Маверикс822405530.293
14.Мемфис Гриззлис822201590.268
15.Финикс Санс822101600.256

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

#КомандыИВВОПОППП
1.Торонто Рэпторс825542210.720
2.Бостон Селтикс825322250.671
3.Филадельфия Сиксерс825111290.634
4.Кливленд Кавальерс824820320.610
5.Индиана Пэйсерс824530340.585
6.Майами Хит824136320.537
7.Милуоки Бакс824133350.537
8.Вашингтон Уизардс824033360.524
9.Детройт Пистонс823814390.476
10.Шарлотт Хорнетс823422440.439
11.Нью-Йорк Никс822814490.354
12.Бруклин Нетс822715490.341
13.Чикаго Буллз822523520.329
14.Орландо Мэджик822320570.305
15.Атланта Хокс822401570.293

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18

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Теги: баскетбол, НБА, регулярный чемпионат, турнирная таблица
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