Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата НБА 2017/18.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команды И В ВО ПО П ПП 1. Хьюстон Рокетс 82 63 2 0 17 0.793 2. Голден Стэйт Уорриорз 82 56 2 0 24 0.707 3. Портленд Трэйл Блэйзерс 82 47 2 1 32 0.598 4. Оклахома-Сити Тандер 82 45 3 1 33 0.585 5. Юта Джаз 82 46 2 1 33 0.585 6. Нью-Орлеан Пеликанс 82 41 7 2 32 0.585 7. Сан-Антонио Спёрс 82 46 1 1 34 0.573 8. Миннесота Тимбервулвз 82 44 3 2 33 0.573 9. Денвер Наггетс 82 43 3 4 32 0.561 10. Лос-Анджелес Клипперс 82 42 0 1 39 0.512 11. Лос-Анджелес Лейкерс 82 32 3 5 42 0.427 12. Сакраменто Кингз 82 24 3 0 55 0.329 13. Даллас Маверикс 82 24 0 5 53 0.293 14. Мемфис Гриззлис 82 22 0 1 59 0.268 15. Финикс Санс 82 21 0 1 60 0.256

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команды И В ВО ПО П ПП 1. Торонто Рэпторс 82 55 4 2 21 0.720 2. Бостон Селтикс 82 53 2 2 25 0.671 3. Филадельфия Сиксерс 82 51 1 1 29 0.634 4. Кливленд Кавальерс 82 48 2 0 32 0.610 5. Индиана Пэйсерс 82 45 3 0 34 0.585 6. Майами Хит 82 41 3 6 32 0.537 7. Милуоки Бакс 82 41 3 3 35 0.537 8. Вашингтон Уизардс 82 40 3 3 36 0.524 9. Детройт Пистонс 82 38 1 4 39 0.476 10. Шарлотт Хорнетс 82 34 2 2 44 0.439 11. Нью-Йорк Никс 82 28 1 4 49 0.354 12. Бруклин Нетс 82 27 1 5 49 0.341 13. Чикаго Буллз 82 25 2 3 52 0.329 14. Орландо Мэджик 82 23 2 0 57 0.305 15. Атланта Хокс 82 24 0 1 57 0.293

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18