НБА-2017/18: итоговая турнирная таблица
Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата НБА 2017/18.
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
|#
|Команды
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|ПП
|1.
|Хьюстон Рокетс
|82
|63
|2
|0
|17
|0.793
|2.
|Голден Стэйт Уорриорз
|82
|56
|2
|0
|24
|0.707
|3.
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|82
|47
|2
|1
|32
|0.598
|4.
|Оклахома-Сити Тандер
|82
|45
|3
|1
|33
|0.585
|5.
|Юта Джаз
|82
|46
|2
|1
|33
|0.585
|6.
|Нью-Орлеан Пеликанс
|82
|41
|7
|2
|32
|0.585
|7.
|Сан-Антонио Спёрс
|82
|46
|1
|1
|34
|0.573
|8.
|Миннесота Тимбервулвз
|82
|44
|3
|2
|33
|0.573
|9.
|Денвер Наггетс
|82
|43
|3
|4
|32
|0.561
|10.
|Лос-Анджелес Клипперс
|82
|42
|0
|1
|39
|0.512
|11.
|Лос-Анджелес Лейкерс
|82
|32
|3
|5
|42
|0.427
|12.
|Сакраменто Кингз
|82
|24
|3
|0
|55
|0.329
|13.
|Даллас Маверикс
|82
|24
|0
|5
|53
|0.293
|14.
|Мемфис Гриззлис
|82
|22
|0
|1
|59
|0.268
|15.
|Финикс Санс
|82
|21
|0
|1
|60
|0.256
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
|#
|Команды
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|ПП
|1.
|Торонто Рэпторс
|82
|55
|4
|2
|21
|0.720
|2.
|Бостон Селтикс
|82
|53
|2
|2
|25
|0.671
|3.
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|1
|1
|29
|0.634
|4.
|Кливленд Кавальерс
|82
|48
|2
|0
|32
|0.610
|5.
|Индиана Пэйсерс
|82
|45
|3
|0
|34
|0.585
|6.
|Майами Хит
|82
|41
|3
|6
|32
|0.537
|7.
|Милуоки Бакс
|82
|41
|3
|3
|35
|0.537
|8.
|Вашингтон Уизардс
|82
|40
|3
|3
|36
|0.524
|9.
|Детройт Пистонс
|82
|38
|1
|4
|39
|0.476
|10.
|Шарлотт Хорнетс
|82
|34
|2
|2
|44
|0.439
|11.
|Нью-Йорк Никс
|82
|28
|1
|4
|49
|0.354
|12.
|Бруклин Нетс
|82
|27
|1
|5
|49
|0.341
|13.
|Чикаго Буллз
|82
|25
|2
|3
|52
|0.329
|14.
|Орландо Мэджик
|82
|23
|2
|0
|57
|0.305
|15.
|Атланта Хокс
|82
|24
|0
|1
|57
|0.293
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18
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