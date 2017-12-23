НБА: расписание и результаты матчей сезона-2017/18

Вашему вниманию расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НБА в сезоне-2017/18.

Регулярный сезон НБА 2017/2018 стартует 18 октября, а завершится 12 апреля. Всего в чемпионате примет участие 30 команд, разделенных на Восточную и Западную конференции.

В течение регулярного сезона каждая из команд проведет по 82 игры, по результатам которых станут известны участники плей-офф. В плей-офф команды сыграют по олимпийской системе, до 4 побед в своей конференции. Два чемпиона конференций встретятся между собой в главном финале, где и определится обладатель звания чемпиона НБА.

В сезоне 2017/18 чемпионский титул будет защищать Голден Стэйт.

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Расписание матчей (по киевскому времени):

НЕДЕЛЯ 10

Вторник, 19 декабря

Шарлотт Хорнетс – Нью-Йорк Никс 109:91 (29:23, 31:19, 28:22, 21:27

Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс 111:112 (21:38, 26:24, 31:23, 33:27)

Атланта Хоукс – Майами Хит 110:104 (29:30, 29:27, 29:19, 23:28)

Чикаго Буллз – Филадельфия Сиксерс 117:115 (30:25, 37:34, 22:28, 28:28)

Хьюстон Рокетс – Юта Джаз 120:99 (25:26, 26:24, 28:34, 41:15)

Миннесота Тимбервулвз – Портленд Трэйл Блэйзерс 108:107 (24:24, 27:30, 25:31, 32:22)

Оклахома-Сити Тандер – Денвер Наггетс 95:94 (32:18, 20:26, 18:32, 25:18)

Даллас Маверикс – Финикс Санз 91:97 (22:25, 28:24, 25:19, 16:29)

Сан-Антонио Сперс – Лос-Анджелес Клипперс 109:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21)

Лос-Анджелес Лейкерс – Голден Стэйт Уорриорз 114:116 OT (24:32, 29:25, 29:26, 20:19, 12:14)

Среда, 20 декабря

Филадельфия Сиксерс – Сакраменто Кингз 95:101 (27:30, 30:18, 21:23, 17:30)

Вашингтон Уизардс – Новый Орлеан Пеликанс 116:106 (36:19, 25:36, 32:15, 23:36)

Милуоки Бакс – Кливленд Кавальерс 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33)

Четверг, 21 декабря

Шарлотт Хорнетс – Торонто Рэпторс 111:129 (26:22, 21:41, 32:36, 32:30)

Атланта Хоукс – Индиана Пэйсерс 95:105 (27:28, 24:25, 20:25, 24:27)

Бостон Селтикс – Майами Хит 89:90 (24:15, 20:21, 15:26, 30:28)

Бруклин Нетс – Сакраменто Кингз 99:104 (20:36, 28:28, 27:22, 24:18)

Чикаго Буллз – Орландо Мэджик 112:94 (31:24, 28:24, 31:18, 22:28)

Хьюстон Рокетс – Лос-Анджелес Лейкерс 116:122 (22:37, 37:26, 30:31, 27:28)

Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз 107:79 (25:9, 28:28, 34:23, 20:19)

Даллас Маверикс – Детройт Пистонс 110:93 (22:25, 43:28, 24:13, 21:27)

Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз 104:112 (24:17, 28:33, 32:30, 20:32)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Сан-Антонио Сперс 91:93 (22:25, 24:29, 26:20, 19:19)

Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз 97:84 (24:28, 32:23, 18:14, 23:19)

Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз 108:95 (23:15, 30:20, 28:31, 27:29)

Пятница, 22 декабря

Филадельфия – Торонто 109:114 (31:30, 34:22, 23:34, 21:28)

Кливленд – Чикаго 115:112 (29:27, 29:29, 24:23, 33:33)

Нью-Йорк – Бостон 102:93 (25:15, 19:25, 24:28, 34:25)

Финикс – Мемфис 97:95 (26:25, 34:26, 19:30, 18:14)

Юта – Сан-Антонио 100:89 (24:17, 26:21, 22:32, 28:19)

Суббота, 23 декабря

Детройт Пистонс – Нью-Йорк Никс 104:101 (25:21, 27:23, 22:31, 30:26)

Орландо Мэджик – Новый Орлеан Пеликанс 97:111 (20:32, 30:28, 22:28, 25:23)

Бруклин Нетс – Вашингтон Уизардс 119:84 (26:23, 27:20, 35:18, 31:23)

Майами Хит – Даллас Маверикс 113:101 (32:23, 21:30, 29:20, 31:28)

Хьюстон Рокетс – Лос-Анджелес Клипперс 118:128 (33:23, 32:29, 20:35, 33:41)

Милуоки Бакс – Шарлотт Хорнетс 109:104 (26:23, 26:36, 31:26, 26:19)

Оклахома-Сити Тандер – Атланта Хоукс 120:117 (28:28, 36:22, 18:31, 38:36)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Денвер Наггетс 85:102 (22:28, 19:24, 25:28, 19:22)

Голден Стэйт Уорриорз – Лос-Анджелес Лейкерс 113:106 (27:24, 34:20, 23:28, 29:34)

Воскресенье, 24 декабря

Торонто Рэпторс – Филадельфия Сиксерс 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)

Шарлотт Хорнетс – Милуоки Бакс 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)

Индиана Пэйсерс – Бруклин Нетс 123:119 OT (21:28, 20:29, 39:24, 31:30, 12:8)

Вашингтон Уизардс – Орландо Мэджик 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)

Атланта Хоукс – Даллас Маверикс 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)

Бостон Селтикс – Чикаго Буллз 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)

Майами Хит – Новый Орлеан Пеликанс 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)

Мемфис Гриззлиз – Лос-Анджелес Клипперс 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)

Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)

Голден Стэйт Уорриорз – Денвер Наггетс 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23)

Финикс Санз – Миннесота Тимбервулвз 106:115 (24:33, 19:31, 37:22, 26:29)

Лос-Анджелес Лейкерс – Портленд Трэйл Блэйзерс 92:95 (24:17, 25:27, 21:26, 22:25)

Сакраменто Кингз – Сан-Антонио Сперс 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)

19:00 Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс

22:00 Голден Стэйт Уорриорз – Кливленд Кавальерс

НЕДЕЛЯ 11

Вторник, 26 декабря

00:30 Бостон Селтикс – Вашингтон Уизардс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Хьюстон Рокетс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Миннесота Тимбервулвз

Среда, 27 декабря

02:00 Детройт Пистонс – Индиана Пэйсерс

02:00 Даллас Маверикс – Торонто Рэпторс

02:30 Майами Хит – Орландо Мэджик

03:00 Милуоки Бакс – Чикаго Буллз

03:30 Сан-Антонио Сперс – Бруклин Нетс

04:00 Денвер Наггетс – Юта Джаз

04:00 Финикс Санз – Мемфис Гриззлиз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Сакраменто Кингз

Четверг, 28 декабря

02:00 Шарлотт Хорнетс – Бостон Селтикс

02:00 Индиана Пэйсерс – Даллас Маверикс

02:30 Атланта Хоукс – Вашингтон Уизардс

03:00 Чикаго Буллз – Нью-Йорк Никс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс

03:00 Новый Орлеан Пеликанс – Бруклин Нетс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Торонто Рэпторс

05:00 Сакраменто Кингз – Кливленд Кавальерс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Юта Джаз

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Мемфис Гриззлиз

Пятница, 29 декабря

02:00 Орландо Мэджик – Детройт Пистонс

03:00 Бостон Селтикс – Хьюстон Рокетс

03:00 Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз

03:30 Сан-Антонио Сперс – Нью-Йорк Никс

05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Филадельфия Сиксерс

Суббота, 30 декабря

02:00 Вашингтон Уизардс – Хьюстон Рокетс

02:30 Торонто Рэпторс – Атланта Хоукс

03:00 Майами Хит – Бруклин Нетс

03:00 Чикаго Буллз – Индиана Пэйсерс

03:00 Новый Орлеан Пеликанс – Даллас Маверикс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Милуоки Бакс

05:00 Сакраменто Кингз – Финикс Санз

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Шарлотт Хорнетс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Лос-Анджелес Клипперс

Воскресенье, 31 декабря

02:00 Детройт Пистонс – Сан-Антонио Сперс

02:00 Орландо Мэджик – Майами Хит

02:00 Новый Орлеан Пеликанс – Нью-Йорк Никс

02:30 Атланта Хоукс – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Юта Джаз – Кливленд Кавальерс

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз

04:00 Денвер Наггетс – Филадельфия Сиксерс

22:30 Вашингтон Уизардс – Чикаго Буллз

Понедельник, 1 января

00:00 Индиана Пэйсерс – Миннесота Тимбервулвз

00:30 Бостон Селтикс – Бруклин Нетс

02:00 Хьюстон Рокетс – Лос-Анджелес Лейкерс

02:00 Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс

02:00 Лос-Анджелес Клипперс – Шарлотт Хорнетс

02:00 Сакраменто Кингз – Мемфис Гриззлиз

03:00 Финикс Санз – Филадельфия Сиксерс

НЕДЕЛЯ 12

Вторник, 2 января

02:30 Бруклин Нетс – Орландо Мэджик

02:30 Торонто Рэпторс – Милуоки Бакс

03:00 Чикаго Буллз – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Лос-Анджелес Лейкерс

Среда, 3 января

02:00 Кливленд Кавальерс – Портленд Трэйл Блэйзерс

02:30 Нью-Йорк Никс – Сан-Антонио Сперс

04:00 Финикс Санз – Атланта Хоукс

05:00 Сакраменто Кингз – Шарлотт Хорнетс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Мемфис Гриззлиз

Четверг, 4 января

02:00 Орландо Мэджик – Хьюстон Рокетс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Сан-Антонио Сперс

02:00 Вашингтон Уизардс – Нью-Йорк Никс

02:30 Бруклин Нетс – Миннесота Тимбервулвз

02:30 Майами Хит – Детройт Пистонс

03:00 Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс

03:00 Чикаго Буллз – Торонто Рэпторс

03:00 Милуоки Бакс – Индиана Пэйсерс

03:30 Даллас Маверикс – Голден Стэйт Уорриорз

04:00 Денвер Наггетс – Финикс Санз

04:00 Юта Джаз – Новый Орлеан Пеликанс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер

Пятница, 5 января

03:00 Хьюстон Рокетс – Голден Стэйт Уорриорз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити Тандер

Суббота, 6 января

02:00 Майами Хит – Нью-Йорк Никс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Детройт Пистонс

02:30 Бостон Селтикс – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Милуоки Бакс – Торонто Рэпторс

03:30 Даллас Маверикс – Чикаго Буллз

03:30 Сан-Антонио Сперс – Финикс Санз

04:00 Денвер Наггетс – Юта Джаз

04:30 Мемфис Гриззлиз – Вашингтон Уизардс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Атланта Хоукс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Шарлотт Хорнетс

22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Голден Стэйт Уорриорз

Воскресенье, 7 января

01:00 Бруклин Нетс – Бостон Селтикс

02:00 Детройт Пистонс – Хьюстон Рокетс

02:00 Индиана Пэйсерс – Чикаго Буллз

02:00 Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс

03:00 Вашингтон Уизардс – Милуоки Бакс

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Нью-Орлеан Пеликанс

05:00 Сакраменто Кингз – Денвер Наггетс

23:30 Майами Хит – Юта Джаз

Понедельник, 8 января

02:00 Даллас Маверикс – Нью-Йорк Никс

03:00 Финикс Санз – Оклахома-Сити Тандер

04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Сан-Антонио Сперс

04:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Атланта Хоукс

НЕДЕЛЯ 13

Вторник, 9 января

02:00 Индиана Пэйсерс – Милуоки Бакс

02:30 Бруклин Нетс – Торонто Рэпторс

03:00 Чикаго Буллз – Хьюстон Рокетс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Кливленд Кавальерс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Детройт Пистонс

05:00 Сакраменто Кингз – Сан-Антонио Сперс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Денвер Наггетс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Атланта Хоукс

Среда, 10 января

02:30 Торонто Рэпторс – Майами Хит

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:30 Даллас Маверикс – Орландо Мэджик

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Сакраменто Кингз

Четверг, 11 января

02:00 Шарлотт Хорнетс – Даллас Маверикс

02:00 Индиана Пэйсерс – Майами Хит

02:00 Вашингтон Уизардс – Юта Джаз

03:30 Бруклин Нетс – Детройт Пистонс

03:30 Нью-Йорк Никс – Чикаго Буллз

03:00 Хьюстон Рокетс – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Нью-Орлеан Пеликанс

03:00 Милуоки Бакс – Орландо Мэджик

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Оклахома-Сити Тандер

04:00 Денвер Наггетс – Атланта Хоукс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Лос-Анджелес Клипперс

22:00 Филадельфия Сиксерс – Бостон Селтикс

Пятница, 12 января

03:00 Торонто Рэпторс – Кливленд Кавальерс

05:00 Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Клипперс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Сан-Антонио Сперс

Суббота, 13 января

02:00 Шарлотт Хорнетс – Юта Джаз

02:00 Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс

02:00 Вашингтон Уизардс – Орландо Мэджик

02:30 Атланта Хоукс – Бруклин Нетс

03:00 Милуоки Бакс – Голден Стэйт Уорриорз

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Нью-Йорк Никс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс

04:00 Денвер Наггетс – Мемфис Гриззлиз

05:30 Финикс Санз – Хьюстон Рокетс

21:00 Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Лейкерс

22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Сакраменто Кингз

Воскресенье, 14 января

00:00 Шарлотт Хорнетс – Оклахома-Сити Тандер

02:00 Вашингтон Уизардс – Бруклин Нетс

02:30 Торонто Рэпторс – Голден Стэйт Уорриорз

03:00 Чикаго Буллз – Детройт Пистонс

03:30 Сан-Антонио Сперс – Денвер Наггетс

20:00 Майами Хит – Милуоки Бакс

22:30 Нью-Йорк Никс – Нью-Орлеан Пеликанс

Понедельник, 15 января

03:00 Финикс Санз – Индиана Пэйсерс

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Портленд Трэйл Блэйзерс

НЕДЕЛЯ 14

Понедельник, 15 января

19:30 Детройт Пистонс – Шарлотт Хорнетс

20:00 Филадельфия Сиксерс – Торонто Рэпторс

21:00 Вашингтон Уизардс – Милуоки Бакс

22:00 Атланта Хоукс – Сан-Антонио Сперс

22:00 Бруклин Нетс – Нью-Йорк Никс

22:00 Оклахома-Сити Тандер – Сакраменто Кингз

22:30 Чикаго Буллз – Майами Хит

Вторник, 16 января

00:30 Мемфис Гриззлиз – Лос-Анджелес Лейкерс

03:00 Кливленд Кавальерс – Голден Стэйт Уорриорз

04:00 Юта Джаз – Индиана Пэйсерс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Хьюстон Рокетс

Среда, 17 января

02:00 Орландо Мэджик – Миннесота Тимбервулвз

02:30 Бостон Селтикс – Нью-Орлеан Пеликанс

04:00 Денвер Наггетс – Даллас Маверикс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Финикс Санз

Четверг, 18 января

02:00 Шарлотт Хорнетс – Вашингтон Уизардс

02:30 Атланта Хоукс – Нью-Орлеан Пеликанс

02:30 Бруклин Нетс – Сан-Антонио Сперс

02:30 Торонто Рэпторс – Детройт Пистонс

03:00 Чикаго Буллз – Голден Стэйт Уорриорз

03:00 Мемфис Гриззлиз – Нью-Йорк Никс

03:00 Милуоки Бакс – Майами Хит

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Лос-Анджелес Лейкерс

05:00 Сакраменто Кингз – Юта Джаз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Денвер Наггетс

Пятница, 19 января

02:00 Бостон Селтикс – Филадельфия Сиксерс

02:00 Кливленд Кавальерс – Орландо Мэджик

04:30 Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Индиана Пэйсерс

Суббота, 20 января

02:00 Торонто Рэпторс – Сан-Антонио Сперс

02:30 Бруклин Нетс – Майами Хит

03:00 Детройт Пистонс – Вашингтон Уизардс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Сакраменто Кингз

04:00 Денвер Наггетс – Финикс Санз

05:30 Юта Джаз – Нью-Йорк Никс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Индиана Пэйсерс

22:30 Кливленд Кавальерс – Оклахома-Сити Тандер

Воскресенье, 21 января

00:00 Атланта Хоукс – Чикаго Буллз

02:00 Шарлотт Хорнетс – Майами Хит

02:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Мемфис Гриззлиз

02:30 Филадельфия Сиксерс – Милуоки Бакс

03:30 Хьюстон Рокетс – Голден Стэйт Уорриорз

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Торонто Рэпторс

04:00 Юта Джаз – Лос-Анджелес Клипперс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Даллас Маверикс

20:00 Бостон Селтикс – Орландо Мэджик

22:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Йорк Никс

23:00 Детройт Пистонс – Бруклин Нетс

Понедельник, 22 января

02:00 Сан-Антонио Сперс – Индиана Пэйсерс

НЕДЕЛЯ 15

Вторник, 23 января

02:00 Шарлотт Хорнетс – Сакраменто Кингз

02:30 Атланта Хоукс – Юта Джаз

03:00 Хьюстон Рокетс – Майами Хит

03:00 Мемфис Гриззлиз – Филадельфия Сиксерс

03:00 Милуоки Бакс – Финикс Санз

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Чикаго Буллз

03:30 Даллас Маверикс – Вашингтон Уизардс

04:00 Денвер Наггетс – Портленд Трэйл Блэйзерс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз

Среда, 24 января

02:00 Орландо Мэджик – Сакраменто Кингз

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Бруклин Нетс

03:00 Сан-Антонио Сперс – Кливленд Кавальерс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Нью-Йорк Никс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Бостон Селтикс

Четверг, 25 января

02:00 Шарлотт Хорнетс – Нью-Орлеан Пеликанс

02:00 Детройт Пистонс – Юта Джаз

02:00 Индиана Пэйсерс – Финикс Санз

02:00 Филадельфия Сиксерс – Чикаго Буллз

02:30 Атланта Хоукс – Торонто Рэпторс

03:00 Даллас Маверикс – Хьюстон Рокетс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Сан-Антонио Сперс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Бостон Селтикс

Пятница, 26 января

02:30 Майами Хит – Сакраменто Кингз

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Вашингтон Уизардс

04:00 Денвер Наггетс – Нью-Йорк Никс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Миннесота Тимбервулвз

Суббота, 27 января

02:00 Шарлотт Хорнетс – Атланта Хоукс

02:30 Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс

02:30 Торонто Рэпторс – Юта Джаз

03:00 Чикаго Буллз – Лос-Анджелес Лейкерс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Лос-Анджелес Клипперс

03:00 Милуоки Бакс – Бруклин Нетс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Хьюстон Рокетс

03:30 Даллас Маверикс – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:30 Сан-Антонио Сперс – Филадельфия Сиксерс

04:00 Финикс Санз – Нью-Йорк Никс

Воскресенье, 28 января

02:00 Детройт Пистонс – Оклахома-Сити Тандер

02:00 Индиана Пэйсерс – Орландо Мэджик

02:30 Атланта Хоукс – Вашингтон Уизардс

02:30 Майами Хит – Шарлотт Хорнетс

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Бостон Селтикс

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Бруклин Нетс

04:00 Денвер Наггетс – Даллас Маверикс

22:30 Чикаго Буллз – Милуоки Бакс

22:30 Хьюстон Рокетс – Финикс Санз

23:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Лос-Анджелес Клипперс

Понедельник, 29 января

01:00 Кливленд Кавальерс – Детройт Пистонс

01:00 Торонто Рэпторс – Лос-Анджелес Лейкерс

01:00 Оклахома-Сити Тандер – Филадельфия Сиксерс

02:00 Сан-Антонио Сперс – Сакраменто Кингз

НЕДЕЛЯ 16

Вторник, 30 января

02:00 Индиана Пэйсерс – Шарлотт Хорнетс

02:30 Атланта Хоукс – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Мемфис Гриззлиз – Финикс Санз

03:00 Милуоки Бакс – Филадельфия Сиксерс

03:30 Даллас Маверикс – Майами Хит

04:00 Денвер Наггетс – Бостон Селтикс

Среда, 31 января

02:00 Вашингтон Уизардс – Оклахома-Сити Тандер

02:30 Нью-Йорк Никс – Бруклин Нетс

02:30 Торонто Рэпторс – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Детройт Пистонс – Кливленд Кавальерс

03:00 Хьюстон Рокетс – Орландо Мэджик

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Сакраменто Кингз

03:30 Сан-Антонио Сперс – Денвер Наггетс

04:00 Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс

Четверг, 1 февраля

02:00 Индиана Пэйсерс – Мемфис Гриззлиз

02:00 Орландо Мэджик – Лос-Анджелес Лейкерс

02:30 Атланта Хоукс – Шарлотт Хорнетс

02:30 Бруклин Нетс – Филадельфия Сиксерс

02:30 Кливленд Кавальерс – Майами Хит

03:00 Бостон Селтикс – Нью-Йорк Никс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Чикаго Буллз

05:30 Финикс Санз – Даллас Маверикс

Пятница, 2 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Мемфис Гриззлиз

02:00 Вашингтон Уизардс – Торонто Рэпторс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Милуоки Бакс

03:00 Сан-Антонио Сперс – Хьюстон Рокетс

05:30 Денвер Наггетс – Оклахома-Сити Тандер

Суббота, 3 февраля

02:00 Шарлотт Хорнетс – Индиана Пэйсерс

02:30 Бостон Селтикс – Атланта Хоукс

02:30 Бруклин Нетс – Лос-Анджелес Лейкерс

02:30 Торонто Рэпторс – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Филадельфия Сиксерс – Майами Хит

03:00 Милуоки Бакс – Нью-Йорк Никс

04:00 Оклахома-Сити Тандер – Нью-Орлеан Пеликанс

04:00 Финикс Санз – Юта Джаз

05:30 Сакраменто Кингз – Голден Стэйт Уорриорз

22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Чикаго Буллз

Воскресенье, 4 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Майами Хит

02:00 Индиана Пэйсерс – Филадельфия Сиксерс

02:00 Орландо Мэджик – Вашингтон Уизардс

03:30 Кливленд Кавальерс – Хьюстон Рокетс

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Нью-Орлеан Пеликанс

04:00 Сан-Антонио Сперс – Юта Джаз

04:00 Денвер Наггетс – Голден Стэйт Уорриорз

05:00 Сакраменто Кингз – Даллас Маверикс

19:00 Бостон Селтикс – Портленд Трэйл Блэйзерс

19:00 Бруклин Нетс – Милуоки Бакс

19:00 Нью-Йорк Никс – Атланта Хоукс

19:00 Торонто Рэпторс – Мемфис Гриззлиз

21:00 Оклахома-Сити Тандер – Лос-Анджелес Лейкерс

22:00 Финикс Санз – Шарлотт Хорнетс

НЕДЕЛЯ 17

Вторник, 6 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Портленд Трэйл Блэйзерс

02:00 Индиана Пэйсерс – Вашингтон Уизардс

02:30 Майами Хит – Орландо Мэджик

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Юта Джаз

04:00 Денвер Наггетс – Шарлотт Хорнетс

05:00 Сакраменто Кингз – Чикаго Буллз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс

Среда, 7 февраля

02:00 Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс

02:00 Торонто Рэпторс – Бостон Селтикс

02:30 Атланта Хоукс – Мемфис Гриззлиз

02:30 Бруклин Нетс – Хьюстон Рокетс

02:30 Нью-Йорк Никс – Милуоки Бакс

03:00 Филадельфия Сиксерс – Вашингтон Уизардс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Оклахома-Сити Тандер

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Финикс Санз

Четверг, 8 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Бруклин Нетс

02:30 Майами Хит – Хьюстон Рокетс

03:00 Кливленд Кавальерс – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Мемфис Гриззлиз – Юта Джаз

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Индиана Пэйсерс

05:30 Финикс Санз – Сан-Антонио Сперс

Пятница, 9 февраля

02:00 Орландо Мэджик – Атланта Хоукс

02:30 Торонто Рэпторс – Нью-Йорк Никс

03:00 Вашингтон Уизардс – Бостон Селтикс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Шарлотт Хорнетс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Даллас Маверикс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер

Суббота, 10 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Лос-Анджелес Клипперс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Нью-Орлеан Пеликанс

02:30 Атланта Хоукс – Кливленд Кавальерс

02:30 Бостон Селтикс – Индиана Пэйсерс

03:00 Майами Хит – Милуоки Бакс

03:00 Чикаго Буллз – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Хьюстон Рокетс – Денвер Наггетс

04:00 Юта Джаз – Шарлотт Хорнетс

05:30 Сакраменто Кингз – Портленд Трэйл Блэйзерс

Воскресенье, 11 февраля

01:00 Бруклин Нетс – Нью-Орлеан Пеликанс

02:00 Орландо Мэджик – Милуоки Бакс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Лос-Анджелес Клипперс

03:00 Чикаго Буллз – Вашингтон Уизардс

03:30 Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Лейкерс

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Сан-Антонио Сперс

04:00 Финикс Санз – Денвер Наггетс

20:00 Шарлотт Хорнетс – Торонто Рэпторс

22:30 Атланта Хоукс – Детройт Пистонс

22:30 Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс

Понедельник, 12 февраля

00:00 Индиана Пэйсерс – Нью-Йорк Никс

02:00 Хьюстон Рокетс – Даллас Маверикс

02:00 Миннесота Тимбервулвз – Сакраменто Кингз

02:00 Оклахома-Сити Тандер – Мемфис Гриззлиз

04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Юта Джаз

НЕДЕЛЯ 18

Вторник, 13 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Нью-Орлеан Пеликанс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс

02:30 Бруклин Нетс – Лос-Анджелес Клипперс

03:00 Чикаго Буллз – Орландо Мэджик

04:00 Юта Джаз – Сан-Антонио Сперс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Финикс Санз

Среда, 14 февраля

02:00 Торонто Рэпторс – Майами Хит

03:00 Милуоки Бакс – Атланта Хоукс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Кливленд Кавальерс

03:30 Даллас Маверикс – Сакраменто Кингз

05:30 Денвер Наггетс – Сан-Антонио Сперс

Четверг, 15 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Атланта Хоукс

02:00 Орландо Мэджик – Шарлотт Хорнетс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Майами Хит

02:30 Бруклин Нетс – Индиана Пэйсерс

02:30 Нью-Йорк Никс – Вашингтон Уизардс

03:00 Бостон Селтикс – Лос-Анджелес Клипперс

03:00 Чикаго Буллз – Торонто Рэпторс

03:00 Хьюстон Рокетс – Сакраменто Кингз

03:00 Мемфис Гриззлиз – Оклахома-Сити Тандер

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Лос-Анджелес Лейкерс

04:00 Юта Джаз – Финикс Санз

05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Голден Стэйт Уорриорз

Пятница, 16 февраля

03:00 Милуоки Бакс – Денвер Наггетс

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Лос-Анджелес Лейкерс

НЕДЕЛЯ 19

Пятница, 23 февраля

02:00 Шарлотт Хорнетс – Бруклин Нетс

02:00 Орландо Мэджик – Нью-Йорк Никс

03:00 Кливленд Кавальерс – Вашингтон Уизардс

03:00 Чикаго Буллз – Филадельфия Сиксерс

05:00 Сакраменто Кингз – Оклахома-Сити Тандер

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Лос-Анджелес Клипперс

Суббота, 24 февраля

02:00 Детройт Пистонс – Бостон Селтикс

02:00 Индиана Пэйсерс – Атланта Хоукс

02:00 Вашингтон Уизардс – Шарлотт Хорнетс

02:30 Торонто Рэпторс – Милуоки Бакс

03:00 Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Мемфис Гриззлиз – Кливленд Кавальерс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Майами Хит

04:00 Денвер Наггетс – Сан-Антонио Сперс

04:00 Финикс Санз – Лос-Анджелес Клипперс

04:00 Юта Джаз – Портленд Трэйл Блэйзерс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Даллас Маверикс

Воскресенье, 25 февраля

00:00 Филадельфия Сиксерс – Орландо Мэджик

02:30 Майами Хит – Мемфис Гриззлиз

02:30 Нью-Йорк Никс – Бостон Селтикс

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Оклахома-Сити Тандер

04:00 Миннесота Тимбервулвз – Чикаго Буллз

04:00 Финикс Санз – Портленд Трэйл Блэйзерс

04:00 Юта Джаз – Даллас Маверикс

05:00 Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс

20:00 Шарлотт Хорнетс – Детройт Пистонс

22:00 Милуоки Бакс – Нью-Орлеан Пеликанс

22:30 Кливленд Кавальерс – Сан-Антонио Сперс

Понедельник, 26 февраля

03:00 Вашингтон Уизардс – Филадельфия Сиксерс

03:00 Денвер Наггетс – Хьюстон Рокетс

НЕДЕЛЯ 20

Вторник, 27 февраля

02:30 Атланта Хоукс – Лос-Анджелес Лейкерс

02:30 Бостон Селтикс – Мемфис Гриззлиз

02:30 Бруклин Нетс – Чикаго Буллз

02:30 Нью-Йорк Никс – Голден Стэйт Уорриорз

02:30 Торонто Рэпторс – Детройт Пистонс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Финикс Санз

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Орландо Мэджик

03:30 Даллас Маверикс – Индиана Пэйсерс

04:00 Юта Джаз – Хьюстон Рокетс

05:00 Сакраменто Кингз – Миннесота Тимбервулвз

Среда, 28 февраля

02:00 Шарлотт Хорнетс – Чикаго Буллз

02:00 Кливленд Кавальерс – Бруклин Нетс

02:30 Майами Хит – Филадельфия Сиксерс

03:00 Милуоки Бакс – Вашингтон Уизардс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Сакраменто Кингз

05:30 Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Клипперс

Четверг, 1 марта

02:00 Детройт Пистонс – Милуоки Бакс

02:00 Орландо Мэджик – Торонто Рэпторс

02:30 Атланта Хоукс – Индиана Пэйсерс

02:30 Бостон Селтикс – Шарлотт Хорнетс

03:00 Вашингтон Уизардс – Голден Стэйт Уорриорз

03:00 Мемфис Гриззлиз – Финикс Санз

03:30 Даллас Маверикс – Оклахома-Сити Тандер

03:30 Сан-Антонио Сперс – Нью-Орлеан Пеликанс

04:30 Лос-Анджелес Клипперс – Хьюстон Рокетс

Пятница, 2 марта

02:30 Майами Хит – Лос-Анджелес Лейкерс

03:00 Кливленд Кавальерс – Филадельфия Сиксерс

05:00 Сакраменто Кингз – Бруклин Нетс

05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз

Суббота, 3 марта

02:00 Орландо Мэджик – Детройт Пистонс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Шарлотт Хорнетс

02:30 Атланта Хоукс – Голден Стэйт Уорриорз

03:00 Вашингтон Уизардс – Торонто Рэпторс

03:00 Чикаго Буллз – Даллас Маверикс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Денвер Наггетс

03:00 Милуоки Бакс – Индиана Пэйсерс

04:00 Финикс Санз – Оклахома-Сити Тандер

05:30 Юта Джаз – Миннесота Тимбервулвз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Йорк Никс

Воскресенье, 4 марта

02:00 Орландо Мэджик – Мемфис Гриззлиз

02:30 Кливленд Кавальерс – Денвер Наггетс

02:30 Майами Хит – Детройт Пистонс

03:30 Хьюстон Рокетс – Бостон Селтикс

04:00 Сан-Антонио Сперс – Лос-Анджелес Лейкерс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Оклахома-Сити Тандер

05:00 Сакраменто Кингз – Юта Джаз

22:30 Атланта Хоукс – Финикс Санз

Понедельник, 5 марта

01:00 Торонто Рэпторс – Шарлотт Хорнетс

01:00 Вашингтон Уизардс – Индиана Пэйсерс

02:00 Даллас Маверикс – Нью-Орлеан Пеликанс

03:00 Милуоки Бакс – Филадельфия Сиксерс

04:00 Лос-Анджелес Клипперс – Бруклин Нетс

04:00 Сакраменто Кингз – Нью-Йорк Никс

НЕДЕЛЯ 21

Вторник, 6 марта

02:00 Кливленд Кавальерс – Детройт Пистонс

02:00 Индиана Пэйсерс – Милуоки Бакс

02:30 Майами Хит – Финикс Санз

03:00 Чикаго Буллз – Бостон Селтикс

03:30 Сан-Антонио Сперс – Мемфис Гриззлиз

04:00 Юта Джаз – Орландо Мэджик

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Портленд Трэйл Блэйзерс

Среда, 7 марта

02:00 Шарлотт Хорнетс – Филадельфия Сиксерс

02:00 Торонто Рэпторс – Атланта Хоукс

02:00 Вашингтон Уизардс – Майами Хит

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Хьюстон Рокетс

03:30 Даллас Маверикс – Денвер Наггетс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Нью-Йорк Никс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Бруклин Нетс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Орлеан Пеликанс

Четверг, 8 марта

02:00 Индиана Пэйсерс – Юта Джаз

03:00 Детройт Пистонс – Торонто Рэпторс

03:00 Чикаго Буллз – Мемфис Гриззлиз

03:00 Милуоки Бакс – Хьюстон Рокетс

05:00 Сакраменто Кингз – Нью-Орлеан Пеликанс

05:30 Денвер Наггетс – Кливленд Кавальерс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Орландо Мэджик

Пятница, 9 марта

02:00 Шарлотт Хорнетс – Бруклин Нетс

02:30 Майами Хит – Филадельфия Сиксерс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Бостон Селтикс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Финикс Санз

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Сан-Антонио Сперс

Суббота, 10 марта

02:00 Детройт Пистонс – Чикаго Буллз

02:00 Индиана Пэйсерс – Атланта Хоукс

02:30 Торонто Рэпторс – Хьюстон Рокетс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Юта Джаз

03:00 Милуоки Бакс – Нью-Йорк Никс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Вашингтон Уизардс

04:00 Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс

05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Голден Стэйт Уорриорз

05:00 Сакраменто Кингз – Орландо Мэджик

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Кливленд Кавальерс

Воскресенье, 11 марта

00:00 Шарлотт Хорнетс – Финикс Санз

02:30 Майами Хит – Вашингтон Уизардс

03:30 Даллас Маверикс – Мемфис Гриззлиз

03:30 Оклахома-Сити Тандер – Сан-Антонио Сперс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Орландо Мэджик

19:00 Нью-Йорк Никс – Торонто Рэпторс

21:30 Атланта Хоукс – Чикаго Буллз

21:30 Миннесота Тимбервулвз – Голден Стэйт Уорриорз

22:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Юта Джаз

23:00 Денвер Наггетс – Сакраменто Кингз

Понедельник, 12 марта

01:00 Даллас Маверикс – Хьюстон Рокетс

01:30 Бостон Селтикс – Индиана Пэйсерс

01:30 Бруклин Нетс – Филадельфия Сиксерс

03:00 Лос-Анджелес Лейкерс – Кливленд Кавальерс

НЕДЕЛЯ 22

Вторник, 13 марта

02:00 Хьюстон Рокетс – Сан-Антонио Сперс

02:00 Мемфис Гриззлиз – Милуоки Бакс

02:00 Оклахома-Сити Тандер – Сакраменто Кингз

04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Майами Хит

Среда, 14 марта

01:00 Филадельфия Сиксерс – Индиана Пэйсерс

01:00 Вашингтон Уизардс – Миннесота Тимбервулвз

01:30 Атланта Хоукс – Оклахома-Сити Тандер

01:30 Бруклин Нетс – Торонто Рэпторс

01:30 Нью-Йорк Никс – Даллас Маверикс

02:00 Чикаго Буллз – Лос-Анджелес Клипперс

02:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Шарлотт Хорнетс

02:30 Сан-Антонио Сперс – Орландо Мэджик

03:00 Юта Джаз – Детройт Пистонс

04:00 Финикс Санз – Кливленд Кавальерс

04:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс

Четверг, 15 марта

01:00 Орландо Мэджик – Милуоки Бакс

02:00 Бостон Селтикс – Вашингтон Уизардс

04:00 Сакраменто Кингз – Майами Хит

04:30 Голден Стэйт Уорриорз – Лос-Анджелес Лейкерс

Пятница, 16 марта

01:00 Индиана Пэйсерс – Торонто Рэпторс

01:30 Атланта Хоукс – Шарлотт Хорнетс

01:30 Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс

02:00 Хьюстон Рокетс – Лос-Анджелес Клипперс

02:00 Мемфис Гриззлиз – Чикаго Буллз

02:30 Сан-Антонио Сперс – Нью-Орлеан Пеликанс

03:00 Денвер Наггетс – Детройт Пистонс

03:00 Юта Джаз – Финикс Санз

04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Кливленд Кавальерс

Суббота, 17 марта

01:00 Орландо Мэджик – Бостон Селтикс

01:00 Филадельфия Сиксерс – Бруклин Нетс

01:30 Торонто Рэпторс – Даллас Маверикс

02:00 Оклахома-Сити Тандер – Лос-Анджелес Клипперс

04:30 Голден Стэйт Уорриорз – Сакраменто Кингз

04:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Майами Хит

Воскресенье, 18 марта

01:00 Вашингтон Уизардс – Индиана Пэйсерс

01:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Хьюстон Рокетс

01:30 Бруклин Нетс – Даллас Маверикс

01:30 Нью-Йорк Никс – Шарлотт Хорнетс

02:00 Чикаго Буллз – Кливленд Кавальерс

02:00 Мемфис Гриззлиз – Денвер Наггетс

02:30 Милуоки Бакс – Атланта Хоукс

02:30 Сан-Антонио Сперс – Миннесота Тимбервулвз

03:00 Юта Джаз – Сакраменто Кингз

04:00 Финикс Санз – Голден Стэйт Уорриорз

04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Детройт Пистонс

19:00 Торонто Рэпторс – Оклахома-Сити Тандер

Понедельник, 19 марта

00:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Бостон Селтикс

01:00 Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс

04:30 Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс

НЕДЕЛЯ 23

Вторник, 20 марта

01:00 Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс

01:00 Индиана Пэйсерс – Лос-Анджелес Лейкерс

01:00 Филадельфия Сиксерс – Шарлотт Хорнетс

01:30 Бруклин Нетс – Мемфис Гриззлиз

01:30 Майами Хит – Денвер Наггетс

01:30 Нью-Йорк Никс – Чикаго Буллз

03:30 Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз

04:00 Сакраменто Кингз – Детройт Пистонс

Среда, 21 марта

01:00 Орландо Мэджик – Торонто Рэпторс

02:00 Бостон Селтикс – Оклахома-Сити Тандер

02:00 Миннесота Тимбервулвз – Лос-Анджелес Клипперс

02:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Даллас Маверикс

03:00 Юта Джаз – Атланта Хоукс

04:00 Финикс Санз – Детройт Пистонс

04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Хьюстон Рокетс

Четверг, 22 марта

01:00 Кливленд Кавальерс – Торонто Рэпторс

01:00 Филадельфия Сиксерс – Мемфис Гриззлиз

01:30 Бруклин Нетс – Шарлотт Хорнетс

01:30 Майами Хит – Нью-Йорк Никс

02:00 Чикаго Буллз – Денвер Наггетс

02:00 Милуоки Бакс – Лос-Анджелес Клипперс

03:30 Сан-Антонио Сперс – Вашингтон Уизардс

Пятница, 23 марта

01:00 Шарлотт Хорнетс – Мемфис Гриззлиз

01:00 Орландо Мэджик – Филадельфия Сиксерс

02:00 Хьюстон Рокетс – Детройт Пистонс

02:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Лос-Анджелес Лейкерс

02:30 Даллас Маверикс – Юта Джаз

04:00 Сакраменто Кингз – Атланта Хоукс

Суббота, 24 марта

01:00 Индиана Пэйсерс – Лос-Анджелес Клипперс

01:00 Вашингтон Уизардс – Денвер Наггетс

01:30 Кливленд Кавальерс – Финикс Санз

01:30 Нью-Йорк Никс – Миннесота Тимбервулвз

01:30 Торонто Рэпторс – Бруклин Нетс

02:00 Чикаго Буллз – Милуоки Бакс

02:00 Оклахома-Сити Тандер – Майами Хит

02:30 Сан-Антонио Сперс – Юта Джаз

04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Бостон Селтикс

04:30 Голден Стэйт Уорриорз – Атланта Хоукс

Воскресенье, 25 марта

00:00 Филадельфия Сиксерс – Миннесота Тимбервулвз

01:00 Детройт Пистонс – Чикаго Буллз

01:00 Орландо Мэджик – Финикс Санз

03:00 Хьюстон Рокетс – Нью-Орлеан Пеликанс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Лос-Анджелес Лейкерс

03:30 Даллас Маверикс – Шарлотт Хорнетс

20:00 Бруклин Нетс – Кливленд Кавальерс

22:30 Милуоки Бакс – Сан-Антонио Сперс

Понедельник, 26 марта

00:00 Индиана Пэйсерс – Майами Хит

01:00 Торонто Рэпторс – Лос-Анджелес Клипперс

01:00 Вашингтон Уизардс – Нью-Йорк Никс

01:00 Сакраменто Кингз – Бостон Селтикс

02:00 Оклахома-Сити Тандер – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Хьюстон Рокетс – Атланта Хоукс

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Юта Джаз

НЕДЕЛЯ 24

Вторник, 27 марта

02:00 Шарлотт Хорнетс – Нью-Йорк Никс

02:00 Детройт Пистонс – Лос-Анджелес Лейкерс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Денвер Наггетс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз

05:00 Финикс Санз – Бостон Селтикс

Среда, 28 марта

02:00 Вашингтон Уизардс – Сан-Антонио Сперс

02:30 Торонто Рэпторс – Денвер Наггетс

03:00 Майами Хит – Кливленд Кавальерс

03:00 Хьюстон Рокетс – Чикаго Буллз

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс

05:00 Сакраменто Кингз – Даллас Маверикс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Индиана Пэйсерс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Милуоки Бакс

Четверг, 29 марта

02:00 Шарлотт Хорнетс – Кливленд Кавальерс

02:00 Орландо Мэджик – Бруклин Нетс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Атланта Хоукс

04:30 Юта Джаз – Бостон Селтикс

05:00 Финикс Санз – Лос-Анджелес Клипперс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Даллас Маверикс

Пятница, 30 марта

02:00 Детройт Пистонс – Вашингтон Уизардс

02:30 Майами Хит – Чикаго Буллз

03:00 Сан-Антонио Сперс – Оклахома-Сити Тандер

05:00 Сакраменто Кингз – Индиана Пэйсерс

05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Милуоки Бакс

Суббота, 31 марта

02:00 Орландо Мэджик – Чикаго Буллз

02:30 Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс

03:00 Кливленд Кавальерс – Нью-Орлеан Пеликанс

03:00 Хьюстон Рокетс – Финикс Санз

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Денвер Наггетс

03:30 Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз

04:00 Юта Джаз – Мемфис Гриззлиз

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Милуоки Бакс

05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Лос-Анджелес Клипперс

22:00 Вашингтон Уизардс – Шарлотт Хорнетс

Воскресенье, 1 апреля

00:00 Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс

02:30 Бостон Селтикс – Торонто Рэпторс

03:00 Майами Хит – Бруклин Нетс

05:00 Сакраменто Кингз – Голден Стэйт Уорриорз

20:00 Шарлотт Хорнетс – Филадельфия Сиксерс

22:30 Чикаго Буллз – Вашингтон Уизардс

22:30 Сан-Антонио Сперс – Хьюстон Рокетс

22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Индиана Пэйсерс

Понедельник, 2 апреля

01:00 Атланта Хоукс – Орландо Мэджик

01:00 Бруклин Нетс – Детройт Пистонс

01:00 Кливленд Кавальерс – Даллас Маверикс

01:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер

02:00 Миннесота Тимбервулвз – Юта Джаз

03:00 Денвер Наггетс – Милуоки Бакс

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Финикс Санз

04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Мемфис Гриззлиз

04:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Сакраменто Кингз

НЕДЕЛЯ 25

Среда, 4 апреля

02:00 Кливленд Кавальерс – Торонто Рэпторс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Бруклин Нетс

02:30 Майами Хит – Атланта Хоукс

02:30 Нью-Йорк Никс – Орландо Мэджик

03:00 Чикаго Буллз – Шарлотт Хорнетс

03:00 Хьюстон Рокетс – Вашингтон Уизардс

03:00 Милуоки Бакс – Бостон Селтикс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Голден Стэйт Уорриорз

03:30 Даллас Маверикс – Портленд Трэйл Блэйзерс

04:00 Денвер Наггетс – Индиана Пэйсерс

04:00 Юта Джаз – Лос-Анджелес Лейкерс

05:00 Финикс Санз – Сакраменто Кингз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Сан-Антонио Сперс

Четверг, 5 апреля

02:00 Детройт Пистонс – Филадельфия Сиксерс

02:00 Орландо Мэджик – Даллас Маверикс

02:00 Торонто Рэпторс – Бостон Селтикс

02:30 Атланта Хоукс – Майами Хит

04:30 Нью-Орлеан Пеликанс – Мемфис Гриззлиз

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Сан-Антонио Сперс

Пятница, 6 апреля

02:00 Индиана Пэйсерс – Голден Стэйт Уорриорз

03:00 Кливленд Кавальерс – Вашингтон Уизардс

03:00 Хьюстон Рокетс – Портленд Трэйл Блэйзерс

03:00 Милуоки Бакс – Бруклин Нетс

04:00 Юта Джаз – Лос-Анджелес Клипперс

05:30 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз

Суббота, 7 апреля

02:00 Детройт Пистонс – Даллас Маверикс

02:00 Орландо Мэджик – Шарлотт Хорнетс

02:00 Филадельфия Сиксерс – Кливленд Кавальерс

02:00 Вашингтон Уизардс – Атланта Хоукс

02:30 Бостон Селтикс – Чикаго Буллз

02:30 Нью-Йорк Никс – Майами Хит

02:30 Торонто Рэпторс – Индиана Пэйсерс

03:00 Мемфис Гриззлиз – Сакраменто Кингз

05:00 Финикс Санз – Нью-Орлеан Пеликанс

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Миннесота Тимбервулвз

22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Денвер Наггетс

Воскресенье, 8 апреля

02:30 Нью-Йорк Никс – Милуоки Бакс

03:00 Чикаго Буллз – Бруклин Нетс

03:30 Хьюстон Рокетс – Оклахома-Сити Тандер

03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Нью-Орлеан Пеликанс

04:00 Сан-Антонио Сперс – Портленд Трэйл Блэйзерс

20:00 Шарлотт Хорнетс – Индиана Пэйсерс

20:00 Филадельфия Сиксерс – Даллас Маверикс

22:30 Мемфис Гриззлиз – Детройт Пистонс

Понедельник, 9 апреля

01:00 Торонто Рэпторс – Орландо Мэджик

01:00 Лос-Анджелес Лейкерс – Юта Джаз

02:30 Бостон Селтикс – Атланта Хоукс

04:00 Финикс Санз – Голден Стэйт Уорриорз

НЕДЕЛЯ 26

Вторник, 10 апреля

02:00 Детройт Пистонс – Торонто Рэпторс

02:30 Бруклин Нетс – Чикаго Буллз

02:30 Майами Хит – Оклахома-Сити Тандер

02:30 Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс

03:00 Милуоки Бакс – Орландо Мэджик

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз

03:30 Сан-Антонио Сперс – Сакраменто Кингз

04:00 Денвер Наггетс – Портленд Трэйл Блэйзерс

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Орлеан Пеликанс

Среда, 11 апреля

02:00 Индиана Пэйсерс – Шарлотт Хорнетс

02:30 Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс

03:00 Вашингтон Уизардс – Бостон Селтикс

03:30 Даллас Маверикс – Финикс Санз

04:00 Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз

05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс

Четверг, 12 апреля

03:00 Бостон Селтикс – Бруклин Нетс

03:00 Кливленд Кавальерс – Нью-Йорк Никс

03:00 Майами Хит – Торонто Рэпторс

03:00 Орландо Мэджик – Вашингтон Уизардс

03:00 Филадельфия Сиксерс – Милуоки Бакс

03:00 Чикаго Буллз – Детройт Пистонс

03:00 Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс

03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Сан-Антонио Сперс

03:00 Оклахома-Сити Тандер – Мемфис Гриззлиз

05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Лос-Анджелес Лейкерс

05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Юта Джаз

НЕДЕЛЯ 1

Среда, 18 октября

Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс 102:99

Голден Стэйт Уорриорз – Хьюстон Рокетс 121:122

Четверг, 19 октября

Вашингтон Уизардс – Филадельфия Сиксерс 120:115 (32:23, 24:26, 34:23, 30:33)

Детройт Пистонс – Шарлотт Хорнетс 102:90 (29:27, 27:18, 26:25, 20:20)

Индиана Пэйсерс – Бруклин Нетс 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)

Орландо Мэджик – Майами Хит 116:109 (32:37, 26:18, 30:23, 28:31)

Бостон Селтикс – Милуоки Бакс 100:108 (26:24, 27:34, 27:18, 20:32)

Мемфис Гриззлиз – Новый Орлеан Пеликанс 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21)

Даллас Маверикс – Атланта Хоукс 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35)

Юта Джаз – Денвер Наггетс 106:96 (21:30, 28:28, 29:25, 28:13)

Сан-Антонио Сперс – Миннесота Тимбервулвз 107:99 (32:25, 21:24, 34:28, 20:22)

Финикс Санз – Портленд Трэйл Блэйзерс 76:124 (21:29, 14:31, 20:38, 21:26)

Сакраменто Кингз – Хьюстон Рокетс 100:105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30)

Пятница, 20 октября

Торонто Рэпторс – Чикаго Буллз 117:100 (25:23, 33:14, 26:27, 33:36)

Оклахома-Сити Тандер – Нью-Йорк Никс 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)

Лос-Анджелес Лейкерс – Лос-Анджелес Клипперс 92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)

Суббота, 21 октября

Филадельфия Сиксерс – Бостон Селтикс 92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)

Милуоки Бакс – Кливленд Кавальерс 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)

Индиана Пэйсерс – Портленд Трэйл Блэйзерс 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)

Шарлотт Хорнетс – Атланта Хоукс 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)

Вашингтон Уизардс – Детройт Пистонс 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)

Бруклин Нетс – Орландо Мэджик 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)

Миннесота Тимбервулвз – Юта Джаз 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)

Даллас Маверикс– Сакраменто Кингз 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)

Новый Орлеан Пеликанс – Голден Стэйт Уорриорз 120:128 (36:26, 25:35, 26:37, 30:30)

Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс 130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)

Воскресенье, 22 октября

Торонто Рэпторс – Филадельфия Сиксерс 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)

Кливленд Кавальерс – Орландо Мэджик 93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:28)

Майами Хит – Индиана Пэйсерс 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)

Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс 107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)

Чикаго Буллз – Сан-Антонио Сперс 77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)

Хьюстон Рокетс – Даллас Маверикс 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)

Мемфис Гриззлиз – Голден Стэйт Уорриорз 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)

Милуоки Бакс – Портленд Трэйл Блэйзерс 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)

Денвер Наггетс – Сакраменто Кингз 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)

Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер 96:87 (21:14, 23:20, 30:23, 22:30)

Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)

Бруклин Нетс – Атланта Хоукс 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)

Понедельник, 23 октября

Оклахома-Сити Тандер – Миннесота Тимбервулвз 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)

Лос-Анджелес Лейкерс – Новый Орлеан Пеликанс 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)

НЕДЕЛЯ 2

Вторник, 24 октября

Детройт Пистонс – Филадельфия Сиксерс 86:97 (22:31, 21:25, 24:19, 19:22)

Майами Хит – Атланта Хоукс 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)

Хьюстон Рокетс – Мемфис Гриззлиз 90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)

Милуоки Бакс – Шарлотт Хорнетс 103:97 (18:25, 35:29, 30:23, 20:20)

Даллас Маверикс – Голден Стэйт Уорриорз 103:133 (24:40, 38:25, 22:34, 19:34)

Сан-Антонио Сперс – Торонто Рэпторс 101:97 (21:23, 29:27, 25:24, 26:23)

Денвер Наггетс – Вашингтон Уизардс 104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)

Финикс Санз – Сакраменто Кингз 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)

Среда, 25 октября

Кливленд Кавальерс – Чикаго Буллз 119:112 (28:38, 37:30, 26:24, 28:20)

Орландо Мэджик – Бруклин Нетс 125:121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)

Бостон Селтикс – Нью-Йорк Никс 109:89 (30:17, 23:16, 23:27, 33:29)

Миннесота Тимбервулвз – Индиана Пэйсерс 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Новый Орлеан Пеликанс 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20)

Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28)

Четверг, 26 октября

Шарлотт Хорнетс – Денвер Наггетс 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)

Детройт Пистонс – Миннесота Тимбервулвз 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)

Филадельфия Сиксерс – Хьюстон Рокетс 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)

Бруклин Нетс – Кливленд Кавальерс 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)

Майами Хит – Сан-Антонио Сперс 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)

Оклахома-Сити Тандер – Индиана Пэйсерс 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)

Даллас Маверикс – Мемфис Гриззлиз 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:24)

Финикс Санз – Юта Джаз 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)

Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)

Лос-Анджелес Лейкерс – Вашингтон Уизардс 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)

Пятница, 27 октября

Чикаго Буллз – Атланта Хоукс 91:86 (18:20, 19:19, 28:20, 26:27)

Мемфис Гриззлиз – Даллас Маверикс 96:91 (28:14, 26:21, 22:33, 20:23)

Милуоки Бакс – Бостон Селтикс 89:96 (23:28, 21:15, 25:29, 20:24)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Лос-Анджелес Клипперс 103:104 (24:30, 29:32, 26:18, 24:24)

Сакраменто Кингз – Новый Орлеан Пеликанс 106:114 (40:27, 30:29, 17:32, 19:26)

Суббота, 28 октября

Шарлотт Хорнетс – Хьюстон Рокетс 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)

Орландо Мэджик – Сан-Антонио Сперс 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)

Атланта Хоукс – Денвер Наггетс 100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)

Нью-Йорк Никс – Бруклин Нетс 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)

Миннесота Тимбервулвз – Оклахома-Сити Тандер 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)

Голден Стэйт Уорриорз – Вашингтон Уизардс 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)

Лос-Анджелес Лейкерс – Торонто Рэпторс 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)

Воскресенье, 29 октября

Новый Орлеан Пеликанс – Кливленд Кавальерс 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)

Юта Джаз – Лос-Анджелес Лейкерс 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)

Мемфис Гриззлиз – Хьюстон Рокетс 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)

Чикаго Буллз – Оклахома-Сити Тандер 69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)

Майами Хит – Бостон Селтикс 90:96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)

Даллас Маверикс – Филадельфия Сиксерс 110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Финикс Санз 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)

Лос-Анджелес Клипперс – Детройт Пистонс 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)

Атланта Хоукс – Милуоки Бакс 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)

Индиана Пэйсерс – Сан-Антонио Сперс 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)

Понедельник, 30 октября

Бруклин Нетс – Денвер Наггетс 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)

Шарлотт Хорнетс – Орландо Мэджик 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)

Сакраменто Кингз – Вашингтон Уизардс 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)

Кливленд Кавальерс – Нью-Йорк Никс 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)

Голден Стэйт Уорриорз – Детройт Пистонс 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)

Вторник, 31 октября

Бостон Селтикс – Сан-Антонио Сперс 108:94 (30:26, 24:23, 26:18, 28:27)

Майами Хит – Миннесота Тимбервулвз 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)

Нью-Йорк Никс – Денвер Наггетс 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)

Хьюстон Рокетс – Филадельфия Сиксерс 107:115 (27:37, 29:21, 24:34, 27:23)

Мемфис Гриззлиз – Шарлотт Хорнетс 99:104 (31:31, 26:20, 25:22, 17:31)

Новый Орлеан Пеликанс – Орландо Мэджик 99:115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28)

Юта Джаз – Даллас Маверикс 104:89 (21:27, 23:26, 32:15, 28:21)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Торонто Рэпторс 85:99 (29:29, 6:25, 26:27, 24:18)

Лос-Анджелес Клипперс – Голден Стэйт Уорриорз 113:141 (28:34, 29:40, 29:33 , 27:34)

Среда, 1 ноября

Индиана Пэйсерс – Сакраменто Кингз 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)

Бруклин Нетс – Финикс Санз 114:122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)

Милуоки Бакс – Оклахома-Сити Тандер 91:110 (23:31, 19:29, 22:25, 27:25)

Лос-Анджелес Лейкерс – Детройт Пистонс 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21)

Четверг, 2 ноября

Шарлотт Хорнетс – Милуоки Бакс 126:121 (25:32, 35:25, 28:31, 38:33)

Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)

Филадельфия Сиксерс – Атланта Хоукс 119:109 (34:25, 25:32, 34:36, 26:16)

Вашингтон Уизардс – Финикс Санз 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)

Бостон Селтикс – Сакраменто Кингз 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)

Майами Хит – Чикаго Буллз 97:91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)

Нью-Йорк Никс – Хьюстон Рокетс 97:119 (27:24, 21:36, 26:40, 23:19)

Мемфис Гриззлиз – Орландо Мэджик 99:101 (26:23, 28:31, 21:27, 24:20)

Новый Орлеан Пеликанс – Миннесота Тимбервулвз 98:104 (28:31, 26:34, 23:18, 21:21)

Денвер Наггетс – Торонто Рэпторс 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)

Юта Джаз – Портленд Трэйл Блэйзерс 112:103 OT (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)

Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс 119:98 (32:29, 34:19, 29:29, 24:21)

НЕДЕЛЯ 3

Пятница, 3 ноября

Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз 92:112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Лос-Анджелес Лейкерс 113:110 (41:25, 25:37, 21:23, 26:25)

Суббота, 4 ноября

Детройт Пистонс – Милуоки Бакс 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)

Орландо Мэджик – Чикаго Буллз 83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)

Филадельфия Сиксерс – Индиана Пэйсерс 121:110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)

Вашингтон Уизардс – Кливленд Кавальерс 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)

Атланта Хоукс – Хьюстон Рокетс 104:119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)

Нью-Йорк Никс – Финикс Санз 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)

Даллас Маверикс – Новый Орлеан Пеликанс 94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)

Сан-Антонио Сперс – Шарлотт Хорнетс 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)

Денвер Наггетс – Майами Хит 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)

Юта Джаз – Торонто Рэпторс 100:109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)

Оклахома-Сити Тандер – Бостон Селтикс 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)

Лос-Анджелес Лейкерс – Бруклин Нетс 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)

Лос-Анджелес Клипперс – Мемфис Гриззлиз 104:113 (25:27, 31:33, 24:27, 24:26)

Воскресенье, 5 ноября

Детройт Пистонс – Сакраменто Кингз 108:99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)

Чикаго Буллз – Новый Орлеан Пеликанс 90:96 OT (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)

Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс 112:99 (27:18, 32:31, 34:20, 19:30)

Денвер Наггетс – Голден Стэйт Уорриорз 108:127 (23:36, 31:24, 21:43, 32:24)

Кливленд Кавальерс – Атланта Хоукс 115:117 (28:37, 17:17, 33:37, 37:26)

Лос-Анджелес Клипперс – Майами Хит 101:104 (20:34, 29:28, 17:27, 35:15)

Понедельник, 6 ноября

Орландо Мэджик – Бостон Селтикс 88:104 (20:22, 18:27, 31:28, 19:27)

Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс 96:107 (17:32, 29:30, 30:22, 20:23)

Хьюстон Рокетс – Юта Джаз 137:110 (39:28, 28:21, 48:36, 22:25)

Сан-Антонио Сперс – Финикс Санз 112:95 (28:20, 23:35, 34:13, 27:27)

Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17)

Миннесота Тимбервулвз – Шарлотт Хорнетс 112:94 (28:28, 40:23, 29:28, 15:15)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Оклахома-Сити Тандер 103:99 (28:20, 22:26, 28:21, 25:32)

Лос-Анджелес Лейкерс – Мемфис Гриззлиз 107:102 (27:24, 35:30, 26:16, 19:32)

НЕДЕЛЯ 4

Вторник, 7 ноября

Атланта Хоукс – Бостон Селтикс 107:110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)

Финикс Санз – Бруклин Нетс 92:98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)

Голден Стэйт Уорриорз – Майами Хит 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23)

Среда, 8 ноября

Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)

Индиана Пэйсерс – Новый Орлеан Пеликанс 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)

Вашингтон Уизардс – Даллас Маверикс 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)

Нью-Йорк Никс – Шарлотт Хорнетс 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)

Торонто Рэпторс – Чикаго Буллз 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)

Сан-Антонио Сперс – Лос-Анджелес Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)

Денвер Наггетс – Бруклин Нетс 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)

Юта Джаз – Филадельфия Сиксерс 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Мемфис Гриззлиз 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)

Сакраменто Кингз – Оклахома-Сити Тандер 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)

Четверг, 9 ноября

Детройт Пистонс – Индиана Пэйсерс 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)

Орландо Мэджик – Нью-Йорк Никс 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)

Бостон Селтикс – Лос-Анджелес Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)

Финикс Санз – Майами Хит 115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)

Голден Стэйт Уорриорз – Миннесота Тимбервулвз 125:101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)

Пятница, 10 ноября

Вашингтон Уизардс – Лос-Анджелес Лейкерс 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18)

Торонто Рэпторс – Новый Орлеан Пеликанс 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26)

Хьюстон Рокетс – Кливленд Кавальерс 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20)

Сакраменто Кингз – Филадельфия Сиксерс 109:108 (26:26, 38:31, 20:24, 25:27)

Денвер Наггетс – Оклахома-Сити Тандер 102:94 (22:28, 29:25, 24:22, 27:19)

Суббота, 11 ноября

Детройт Пистонс – Атланта Хоукс 111:104 (26:22, 31:19, 19:28, 35:35)

Бостон Селтикс – Шарлотт Хорнетс 90:87 (11:26, 30:31, 23:19, 26:11)

Чикаго Буллз – Индиана Пэйсерс 87:105 (16:27, 19:18, 26:35, 26:25)

Оклахома-Сити Тандер – Лос-Анджелес Клипперс 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)

Сан-Антонио Сперс – Милуоки Бакс 87:94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)

Финикс Санз – Орландо Мэджик 112:128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)

Юта Джаз – Майами Хит 74:84 (22:25, 27:12, 8:20, 17:27)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Бруклин Нетс 97:101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)

Воскресенье, 12 ноября

Вашингтон Уизардс – Атланта Хоукс 113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)

Нью-Орлеан Пеликанс – Лос-Анджелес Клипперс 111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)

Нью-Йорк Никс – Сакраменто Кингз 118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)

Хьюстон Рокетс – Мемфис Гриззлиз 111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)

Даллас Маверикс – Кливленд Кавальерс 104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)

Милуоки Бакс – Лос-Анджелес Лейкерс 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)

Сан-Антонио Сперс – Чикаго Буллз 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)

Голден Стэйт Уорриорз – Филадельфия Сиксерс 135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)

Денвер Наггетс – Орландо Мэджик 125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)

Финикс Санз – Миннесота Тимбервулвз 118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)

Юта Джаз – Бруклин Нетс 114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)

Бостон Селтикс – Торонто Рэпторс 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)

Детройт Пистонс – Майами Хит 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)

Понедельник, 13 ноября

Индиана Пэйсерс – Хьюстон Рокетс 95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)

Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)

НЕДЕЛЯ 5

Вторник, 14 ноября

Вашингтон Уизардс – Сакраменто Кингз 110:92 (25:32, 32:19, 29:20, 24:21)

Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс 101:104 (22:25, 29:13, 25:23, 25:43)

Милуоки Бакс – Мемфис Гриззлиз 110:103 (34:29, 26:36, 24:12, 26:26)

Новый Орлеан – Атланта Хоукс 106:105 (23:32, 22:18, 33:30, 28:25)

Юта Джаз – Миннесота Тимбервулвз 98:109 (14:33, 28:24, 23:31, 33:21)

Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс 93:100 (20:21, 24:22, 29:31, 20:26)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Денвер Наггетс 99:82 (25:21, 29:28, 30:17, 15:16)

Голден Стэйт Уорриорз – Орландо Мэджик 110:100 (27:29, 29:27, 32:19, 22:25)

Лос-Анджелес Клипперс – Филадельфия Сиксерс 105:109 (28:36, 25:19, 26:22, 26:32)

Среда, 15 ноября

Бруклин Нетс – Бостон Селтикс 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)

Хьюстон Рокетс – Торонто Рэпторс 113:129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)

Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс 91:97 (16:17, 23:27, 21:18, 31:35)

Четверг, 16 ноября

Атланта Хоукс – Сакраменто Кингз 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19)

Майами Хит – Вашингтон Уизардс 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31)

Нью-Йорк Никс – Юта Джаз 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19)

Шарлотт Хорнетс – Кливленд Кавальерс 107:115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27)

Мемфис Гриззлиз – Индиана Пэйсерс 113:116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19)

Милуоки Бакс – Детройт Пистонс 99:95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33)

Миннесота Тимбервулвз – Сан-Антонио Сперс 98:86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21)

Новый Орлеан Пеликанс – Торонто Рэпторс 116:125 (34:29, 29:35, 23:34, 30:27)

Оклахома-Сити Тандер – Чикаго Буллз 92:79 (27:7, 31:27, 19:22, 15:23)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Орландо Мэджик 99:94 (24:33, 27:14, 24:24, 24:23)

Лос-Анджелес Лейкерс – Филадельфия Сиксерс 109:115 (26:29, 28:29, 30:25, 25:32)

Пятница, 17 ноября

Бостон Селтикс – Голден Стэйт Уорриорз 92:88 (18:28, 24:19, 26:21, 24:20)

Финикс Санз – Хьюстон Рокетс 116:142 (23:45, 42:45, 26:30, 25:22)

Суббота, 18 ноября

Индиана Пэйсерс – Детройт Пистонс 107:100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19)

Вашингтон Уизардс – Майами Хит 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25)

Бруклин Нетс – Юта Джаз 118:107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27)

Кливленд Кавальерс – Лос-Анджелес Клипперс 118:113 OT (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8)

Торонто Рэпторс – Нью-Йорк Никс 107:84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20)

Чикаго Буллз – Шарлотт Хорнетс 123:120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28)

Сан-Антонио Сперс – Оклахома-Сити Тандер 104:101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23)

Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз 87:111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37)

Сакраменто Кингз – Портленд Трэйл Блэйзерс 86:82 (19:20, 23:21, 18:19, 26:22)

Денвер Наггетс – Новый Орлеан Пеликанс 146:114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34)

Лос-Анджелес Лейкерс – Финикс Санз 113:122 (28:29, 25:36, 29:24, 31:33)

Воскресенье, 19 ноября

Шарлотт Хорнетс – Лос-Анджелес Клипперс 102:87 (25:24, 30:22, 18:25, 29:16)

Орландо Мэджик – Юта Джаз 85:125 (26:29, 22:34, 19:34, 18:28)

Атланта Хоукс – Бостон Селтикс 99:110 (35:20, 15:24, 27:36, 22:30)

Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз 116:124 (47:28, 27:24, 15:47, 27:25)

Мемфис Гриззлиз – Хьюстон Рокетс 83:105 (25:33, 25:26, 17:23, 16:23)

Даллас Маверикс – Милуоки Бакс 111:79 (33:24, 23:20, 26:17, 29:18)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Сакраменто Кингз 102:90 (21:20, 32:21, 27:22, 22:27)

Майами Хит – Индиана Пэйсерс 95:120 (27:29, 28:29, 13:32, 27:30)

Понедельник, 20 ноября

Бруклин Нетс – Голден Стэйт Уорриорз 111:118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)

Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс 100:91 (28:28, 32:27, 19:21, 21:15)

Миннесота Тимбервулвз – Детройт Пистонс 97:100 (24:22, 29:27, 27:22, 17:29)

Финикс Санз – Чикаго Буллз 113:105 (30:37, 31:19, 24:28, 28:21)

Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс 127:109 (32:26, 38:22, 29:36, 28:25)

НЕДЕЛЯ 6

Вторник, 21 ноября

Шарлотт Хорнетс – Миннесота Тимбервулвз 118:102 (26:24, 29:28, 29:28, 34:22)

Детройт Пистонс – Кливленд Кавальерс 88:116 (23:36, 23:37, 16:28, 26:15)

Орландо Мэджик – Индиана Пэйсерс 97:105 (31:34, 24:16, 17:28, 25:27)

Филадельфия Сиксерс – Юта Джаз 107:86 (25:15, 22:21, 28:27, 32:23)

Нью-Йорк Никс – Лос-Анджелес Клипперс 107:85 (20:20, 36:24, 27:24, 24:17)

Мемфис Гриззлиз – Портленд Трэйл Блэйзерс 92:100 (24:23, 22:32, 25:17, 21:28)

Милуоки Бакс – Вашингтон Уизардс 88:99 (19:27, 27:20, 20:26, 22:26)

Новый Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер 114:107 (24:33, 33:32, 30:21, 27:21)

Даллас Маверикс – Бостон Селтикс 102:110 OT (22:34, 27:19, 28:16, 19:27, 6:14)

Сан-Антонио Сперс – Атланта Хоукс 96:85 (24:22, 22:16, 24:27, 26:20)

Сакраменто Кингз – Денвер Наггетс 98:114 (22:22, 25:25, 23:34, 28:33)

Среда, 22 ноября

Лос-Анджелес Лейкерс – Чикаго Буллз 103:94 (23:27, 19:29, 30:19, 31:19)

Четверг, 23 ноября

Шарлотт Хорнетс – Вашингтон Уизардс 129:124 OT (25:26, 30:33, 29:29, 30:26, 15:10)

Кливленд Кавальерс – Бруклин Нетс 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32)

Филадельфия Сиксерс – Портленд Трэйл Блэйзерс 101:81 (26:14, 24:23, 20:20, 31:24)

Атланта Хоукс – Лос-Анджелес Клипперс 103:116 (30:29, 33:33, 21:26, 19:28)

Майами Хит – Бостон Селтикс 104:98 (27:16, 27:25, 25:22, 25:35)

Нью-Йорк Никс – Торонто Рэпторс 108:100 (26:34, 22:25, 41:10, 19:31)

Хьюстон Рокетс – Денвер Наггетс 125:95 (36:17, 39:23, 26:27, 24:28)

Мемфис Гриззлиз – Даллас Маверикс 94:95 (27:12, 29:27, 16:35, 22:21)

Миннесота Тимбервулвз – Орландо Мэджик 124:118 (30:35, 35:27, 41:18, 18:38)

Нью-Орлеан Пеликанс – Сан-Антонио Сперс 107:90 (19:29, 31:13, 37:17, 20:31)

Оклахома-Сити Тандер – Голден Стэйт Уорриорз 108:91 (33:26, 32:22, 29:23, 14:20)

Финикс Санз – Милуоки Бакс 107:113 ОТ (23:33, 21:21, 31:30, 30:21, 2:8)

Юта Джаз – Чикаго Буллз 110:80 (25:24, 30:22, 32:23, 23:11)

Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35)

Пятница, 24 ноября

Бруклин – Портленд 125:127 (32:23, 21:28, 39:41, 33:35)

Суббота, 25 ноября

Атланта Хоукс – Нью-Йорк Никс 116:104 (24:39, 35:28, 30:19, 27:18)

Бостон Селтикс – Орландо Мэджик 118:103 (40:26, 33:21, 26:22, 19:34)

Кливленд Кавальерс – Шарлотт Хорнетс 100:99 (27:28, 27:29, 29:25, 17:17)

Индиана Пэйсерс – Торонто Рэпторс 107:104 (29:25, 21:35, 31:20, 26:24)

Миннесота Тимбервулвз – Майами Хит 97:109 (24:28, 24:30, 22:23, 27:28)

Оклахома-Сити Тандер – Детройт Пистонс 98:99 (29:25, 30:24, 18:24, 21:26)

Денвер Наггетс – Мемфис Гриззлиз 104:92 (27:18, 34:27, 15:29, 28:18)

Финикс Санз – Нью-Орлеан Пеликанс 91:115 (21:33, 21:39, 20:22, 29:21)

Голден Стэйт Уорриорз – Чикаго Буллз 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28)

Воскресенье, 26 ноября

Шарлотт Хорнетс – Сан-Антонио Сперс 86:106 (15:14, 14:26, 29:32, 28:34)

Филадельфия Сиксерс – Орландо Мэджик 130:111 (31:28, 39:27, 31:30, 29:26)

Вашингтон Уизардс – Портленд Трэйл Блэйзерс 105:108 (30:27, 22:14, 31:32, 22:35)

Атланта Хоукс – Торонто Рэпторс 78:112 (25:28, 14:39, 19:32, 20:13)

Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс 98:108 (32:27, 22:18, 16:37, 28:26)

Хьюстон Рокетс – Нью-Йорк Никс 117:102 (29:39, 29:22, 37:13, 22:28)

Даллас Маверикс – Оклахома-Сити Тандер 97:81 (25:24, 27:13, 26:18, 19:26)

Голден Стэйт Уорриорз – Нью-Орлеан Пеликанс 110:95 (17:31, 36:22, 31:22, 26:20)

Юта Джаз – Милуоки Бакс 121:108 (31:30, 33:27, 31:28, 26:23)

Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Клипперс 95:97 (31:25, 30:22, 10:29, 24:21)

Чикаго Буллз – Майами Хит 93:100 (13:7, 29:38, 19:19, 32:36)

Миннесота Тимбервулвз – Финикс Санз 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28)

Понедельник, 27 ноября

Мемфис Гриззлиз – Бруклин Нетс 88:98 (22:19, 25:28, 18:32, 23:19)

НЕДЕЛЯ 7

Вторник, 28 ноября

Индиана Пэйсерс – Орландо Мэджик 121:109 (33:25, 24:25, 28:34, 36:25)

Филадельфия Сиксерс – Кливленд Кавальерс 91:113 (22:29, 23:24, 28:33, 18:27)

Бостон Селтикс – Детройт Пистонс 108:118 (23:31, 34:29, 29:26, 22:32)

Нью-Йорк Никс – Портленд Трэйл Блэйзерс 91:103 (23:30, 14:23, 27:37, 27:13)

Хьюстон Рокетс – Бруклин Нетс 117:103 (43:26, 23:29, 30:25, 21:23)

Сан-Антонио Сперс – Даллас Маверикс 115:108 (21:23, 25:30, 31:22, 38:33)

Голден Стэйт Уорриорз – Сакраменто Кингз 106:110 (27:27, 28:26, 27:30, 24:27)

Лос-Анджелес Клипперс – Лос-Анджелес Лейкерс 120:115 (34:32, 26:30, 27:27, 33:26)

Среда, 29 ноября

Кливленд Кавальерс – Майами Хит 108:97 (35:24, 40:25, 18:25, 15:23)

Чикаго Буллз – Финикс Санз 99:104 (29:28, 14:18, 27:27, 29:31)

Миннесота Тимбервулвз – Вашингтон Уизардс 89:92 (30:23, 21:20, 20:25, 18:24)

Юта Джаз – Денвер Наггетс 106:77 (26:24, 22:25, 28:17, 30:11)

Сакраменто Кингз – Милуоки Бакс 87:112 (26:32, 11:29, 22:31, 28:20)

Четверг, 30 ноября

Детройт Пистонс – Финикс Санз 131:107 (36:19, 33:22, 35:29, 27:37)

Орландо Мэджик – Оклахома-Сити Тандер 121:108 (31:25, 28:32, 28:23, 34:28)

Филадельфия Сиксерс – Вашингтон Уизардс 118:113 (28:18, 30:22, 26:25, 34:48)

Нью-Йорк Никс – Майами Хит 115:86 (33:22, 32:22, 23:20, 27:22)

Торонто Рэпторс – Шарлотт Хорнетс 126:113 (32:25, 39:27, 22:33, 33:28)

Хьюстон Рокетс – Индиана Пэйсерс 118:97 (22:27, 32:22, 35:22, 29:26)

Нью-Орлеан Пеликанс – Миннесота Тимбервулвз 102:120 (29:28, 20:34, 27:31, 26:27)

Даллас Маверикс – Бруклин Нетс 104:109 (27:21, 20:27, 29:32, 28:29)

Сан-Антонио Сперс – Мемфис Гриззлиз 104:95 (28:21, 30:28, 21:24, 25:22)

Лос-Анджелес Лейкерс – Голден Стэйт Уорриорз 123:127 ОТ (20:30, 34:20, 30:34, 25:25, 14:18)

Пятница, 1 декабря

Атланта Хоукс – Кливленд Кавальерс 114:121 (35:42, 32:21, 23:36, 24:22)

Бостон Селтикс – Филадельфия Сиксерс 108:97 (28:22, 26:22, 22:27, 32:26)

Денвер Наггетс – Чикаго Буллз 111:110 (30:39, 32:29, 29:24, 20:18)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Милуоки Бакс 91:103 (21:33, 24:27, 21:27, 25:16)

Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз 107:126 (27:26, 34:35, 26:33, 20:32)

Суббота, 2 декабря

Орландо Мэджик – Голден Стэйт Уорриорз 112:133 (34:41, 29:37, 28:24, 21:31)

Торонто Рэпторс – Индиана Пэйсерс 120:115 (27:32, 38:26, 29:31, 26:26)

Вашингтон Уизардс – Детройт Пистонс 109:91 (26:26, 20:26, 35:15, 28:24)

Майами Хит – Шарлотт Хорнетс 105:100 (22:30, 28:19, 29:26, 26:25)

Чикаго Буллз – Сакраменто Кингз 106:107 (31:29, 29:32, 21:21, 25:25)

Мемфис Гриззлиз – Сан-Антонио Сперс 79:95 (18:24, 20:23, 21:21, 20:27)

Оклахома-Сити Тандер – Миннесота Тимбервулвз 111:107 (42:33, 22:21, 21:25, 26:28)

Юта Джаз – Нью-Орлеан Пеликанс 114:108 (27:29, 16:26, 37:29, 34:24)

Бостон Селтикс – Финикс Санз 116:111 (31:22, 29:32, 29:25, 27:32)

Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Клипперс 108:82 (24:17, 35:21, 27:28, 22:16)

Бруклин Нетс – Атланта Хоукс 102:114 (22:25, 23:29, 30:27, 27:33)

Воскресенье, 3 декабря

Кливленд Кавальерс – Мемфис Гриззлиз 116:111 (28:32, 38:20, 27:30, 23:29)

Филадельфия Сиксерс – Детройт Пистонс 108:103 (32:25, 31:22, 17:33, 28:23)

Милуоки Бакс – Сакраменто Кингз 109:104 (33:25, 30:27, 25:24, 21:28)

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс 115:100 (34:29, 21:30, 23:21, 37:20)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Нью-Орлеан Пеликанс 116:123 (33:26, 24:34, 25:38, 34:25)

Нью-Йорк Никс – Орландо Мэджик 100:105 (25:36, 26:18, 25:24, 24:27)

Понедельник, 4 декабря

Майами Хит – Голден Стэйт Уорриорз 95:123 (36:33, 24:29, 17:37, 18:24)

Миннесота Тимбервулвз – Лос-Анджелес Клипперс 112:106 (31:27, 29:28, 18:21, 34:30)

Оклахома-Сити Тандер – Сан-Антонио Сперс 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14)

Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс 95:118 (27:27, 19:34, 27:24, 22:33)

НЕДЕЛЯ 8

Вторник, 5 декабря

Шарлотт Хорнетс – Орландо Мэджик 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)

Филадельфия Сиксерс – Финикс Санз 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)

Индиана Пэйсерс – Нью-Йорк Никс 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)

Бостон Селтикс – Милуоки Бакс 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)

Атланта Хоукс – Бруклин Нетс 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26)

Чикаго – Кливленд 91:113 (22:29, 23:32, 26:25, 20:27)

Мемфис Гриззлиз – Миннесота Тимбервулвз 95:92 (29:26, 27:27, 20:22, 19:17)

Новый Орлеан Пеликанс – Голден Стэйт Уорриорз 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37)

Сан-Антонио Сперс – Детройт Пистонс 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)

Даллас Маверикс – Денвер Наггетс 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)

Юта Джаз – Вашингтон Уизардс 116:69 (29:15, 35:15, 24:22, 28:17)

Среда, 6 декабря

Торонто Рэпторс – Финикс Санз 126:113 (36:23, 19:23, 42:33, 29:34)

Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Вашингтон Уизардс 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27)

Четверг, 7 декабря

Орландо Мэджик – Атланта Хоукс 110:106 OT (31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10)

Индиана Пэйсерс – Чикаго Буллз 98:96 (20:30, 19:25, 30:28, 29:13)

Кливленд Кавальерс – Сакраменто Кингз 101:95 (19:22, 29:35, 25:21, 28:17)

Бостон Селтикс – Даллас Маверикс 97:90 (24:26, 23:31, 23:16, 27:17)

Нью-Йорк Никс – Мемфис Гриззлиз 99:88 (23:32, 26:17, 27:18, 23:21)

Шарлотт Хорнетс – Голден Стэйт Уорриорз 87:101 (18:26, 20:27, 30:26, 19:22)

Милуоки Бакс – Детройт Пистонс 104:100 (30:27, 30:24, 16:25, 28:24)

Новый Орлеан Пеликанс – Денвер Наггетс 123:114 (33:33, 34:33, 30:25, 26:23)

Сан-Антонио Сперс – Майами Хит 117:105 (27:35, 30:23, 29:24, 31:23)

Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз 107:113 (22:29, 27:33, 31:26, 27:25)

Пятница, 8 декабря

Филадельфия Сиксерс – Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 (25:32, 24:25, 21:22, 34:28)

Финикс Санз – Вашингтон Уизардз 99:109 (28:26, 24:31, 32:28, 15:24)

Бруклин Нетс – Оклахома-Сити Тандер 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16)

Юта Джаз – Хьюстон Рокетс 101:112 (20:25, 26:26, 20:37, 35:24)

Суббота, 9 декабря

Шарлотт Хорнетс – Чикаго Буллз 111:119 OT (25:31, 27:21, 27:23, 27:31, 5:13)

Детройт Пистонс – Голден Стэйт Уорриорз 98:102 (24:30, 26:16, 17:31, 31:25)

Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16)

Орландо Мэджик – Денвер Наггетс 89:103 (25:14, 23:35, 22:32, 19:22)

Мемфис Гриззлиз – Торонто Рэпторс 107:116 (34:25, 28:32, 31:35, 14:24)

Милуоки Бакс – Даллас Маверикс 109:102 (22:25, 27:29, 28:24, 32:24)

Новый Орлеан Пеликанс – Сакраменто Кингз 109:116 OT (25:24, 28:23, 29:30, 20:25, 7:14)

Сан-Антонио Сперс – Бостон Селтикс 105:102 (26:31, 30:24, 21:27, 28:20)

Лос-Анджелес Клипперс – Вашингтон Уизардс 113:112 (30:27, 32:22, 23:32, 28:31)

Воскресенье, 10 декабря

Бруклин Нетс – Майами Хит 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26)

Шарлотт Хорнетс – Лос-Анджелес Лейкерс 99:110 (29:28, 27:24, 19:24, 24:34)

Атланта Хоукс – Орландо Мэджик 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23)

Кливленд Кавальерс – Филадельфия Сиксерс 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25)

Чикаго Буллз – Нью-Йорк Никс 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32)

Милуоки Бакс – Юта Джаз 117:100 (29:19, 22:23, 32:24, 34:34)

Мемфис Гриззлиз – Оклахома-Сити Тандер 101:102 OT (34:19, 23:27, 9:21, 26:25, 9:10)

Финикс Санз – Сан-Антонио Сперс 101:104 (17:28, 22:24, 32:27, 30:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Хьюстон Рокетс 117:124 (37:31, 25:31, 36:22, 19:40)

Сакраменто Кингз – Торонто Рэпторс 87:102 (17:22, 29:32, 21:25, 20:23)

Детройт Пистонс – Бостон Селтикс 81:91 (21:29, 16:15, 22:29, 22:18)

Понедельник, 11 декабря

Индиана Пэйсерс – Денвер Наггетс 126:116 OT (22:35, 37:31, 31:22, 24:26, 12:2)

Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс 97:92 (23:24, 24:24, 24:21, 26:23)

Новый Орлеан Пеликанс – Филадельфия Сиксерс 131:124 (32:26, 34:29, 21:40, 44:29)

Нью-Йорк Никс – Атланта Хоукс 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32)

НЕДЕЛЯ 9

Вторник, 12 декабря

Чикаго Буллз – Бостон Селтикс 108:85 (28:29, 28:13, 22:21, 30:22)

Хьюстон Рокетс – Новый Орлеан Пеликанс 130:123 (35:41, 43:35, 18:27, 34:20)

Мемфис Гриззлиз – Майами Хит 82:107 (23:21, 19:24, 18:25, 22:37)

Оклахома-Сити Тандер – Шарлотт Хорнетс 103:116 (26:34, 26:18, 22:40, 29:24

Голден Стэйт Уорриорз – Портленд Трэйл Блэйзерс 96:91 (19:30, 32:23, 19:21, 26:17)

Лос-Анджелес Клипперс – Торонто Рэпторс 111:104 (27:28, 33:19, 33:28, 18:29)

Среда, 13 декабря

Кливленд Кавальерс – Атланта Хоукс 123:114 (31:31, 31:17, 32:29, 29:37)

Детройт Пистонс – Денвер Наггетс 84:103 (18:26, 22:23, 20:31, 24:23)

Нью-Йорк Никс – Лос-Анджелес Лейкерс 113:109 OT (25:29, 25:22, 26:28, 23:20, 14:10)

Бруклин Нетс – Вашингтон Уизардс 103:98 (30:22, 21:29, 28:27, 24:20)

Миннесота Тимбервулвз – Филадельфия Сиксерс 112:118 OT (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18)

Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс 95:89 (30:23, 16:21, 21:25, 28:20)

Сакраменто Кингз – Финикс Санз 99:92 (21:23, 28:28, 25:23, 25:18)

Четверг, 14 декабря

Индиана Пэйсерс – Оклахома-Сити Тандер 95:100 (27:22, 19:29, 23:22, 26:27)

Орландо Мэджик – Лос-Анджелес Клипперс 95:106 (24:13, 16:32, 28:29, 27:32)

Вашингтон Уизарздз – Мемфис Гриззлиз 93:87 (22:12, 19:17, 19:28, 33:30)

Бостон Селтикс – Денвер Наггетс 124:118 (30:31, 38:28, 29:33, 27:26)

Майами Хит – Портленд Трэйл Блэйзерс 95:102 (33:21, 27:29, 19:20, 16:32)

Чикаго Буллз – Юта Джаз 103:100 (30:24, 19:24, 28:26, 26:26)

Новый Орлеан Пеликанс – Милуоки Бакс 115:108 (32:37, 30:26, 25:22, 28:23)

Финикс Санз – Торонто Рэпторс 109:115 (31:37, 21:21, 27:34, 30:23)

Хьюстон Рокетс – Шарлотт Хорнетс 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27)

Пятница, 15 декабря

Бруклин Нетс – Нью-Йорк Никс 104:111 (26:32, 24:31, 32:24, 22:24)

Атланта Хоукс – Детройт Пистонс 91:105 (31:30, 15:29, 18:26, 27:20)

Кливленд Кавальерс – Лос-Анджелес Лейкерс 121:112 (24:26, 39:34, 31:26, 27:26)

Миннесота Тимбевервулзв – Сакраменто Кингз 119:96 (32:22, 32:33, 31:16, 24:25)

Голден Стэйт Уорриорз – Даллас Маверикс 112:97 (24:28, 24:20, 32:25, 32:24)

Суббота, 16 декабря

Шарлотт Хорнетс – Майами Хит 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)

Индиана Пэйсерс – Детройт Пистонс 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)

Орландо Мэджик – Портленд Трэйл Блэйзерс 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)

Филадельфия Сиксерс – Оклахома-Сити Тандер 117:119 OT (23:28, 24:27, 30:26, 17:13, 23:25)

Вашингтон Уизардс – Лос-Анджелес Клипперс 100:91 (25:18, 23:25, 27:21, 25:27)

Бостон Селтикс – Юта Джаз 95:107 (26:21, 13:25, 28:33, 28:28)

Торонто Рэпторс – Бруклин Нетс 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23)

Мемфис Гриззлиз – Атланта Хоукс 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)

Милуоки Бакс – Чикаго Буллз 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33)

Денвер Наггетс – Новый Орлеан Пеликанс 117:111 OT (20:33, 26:25, 30:28, 28:18, 13:7)

Хьюстон Рокетс – Сан-Антонио Сперс 124:109 (31:16, 29:27, 32:29, 32:37)

Воскресенье, 17 декабря

Шарлотт Хорнетс – Портленд Трэйл Блэйзерс 91:93 (20:24, 17:25, 30:25, 24:19)

Кливленд Кавальерс – Юта Джаз 109:100 (23:24, 28:24, 29:25, 29:27)

Нью-Йорк Никс – Оклахома-Сити Тандер 111:96 (23:26, 27:18, 30:29, 31:23)

Майами Хит – Лос-Анджелес Клипперс 90:85 (24:17, 22:23, 23:25, 21:20)

Хьюстон Рокетс – Милуоки Бакс 115:111 (28:25, 27:30, 29:24, 31:32)

Миннесота Тимбервулвз – Финикс Санз 106:108 (25:22, 25:20, 31:35, 25:31)

Сан-Антонио Сперс – Даллас Маверикс 98:96 (18:31, 25:22, 28:27, 27:16)

Мемфис Гриззлиз – Бостон Селтикс 93:102 (12:31, 28:17, 33:23, 20:31)

Торонто Рэпторс – Сакраменто Кингз 108:93 (35:30, 26:33, 22:14, 25:16)

Детройт Пистонс – Орландо Мэджик 114:110 (36:23, 24:20, 36:36, 18:31)

Понедельник, 18 декабря

Бруклин Нетс – Индиана Пэйсерс 97:109 (29:28, 19:31, 24:21, 25:29)

Вашингтон Уизардс – Кливленд Кавальерс 99:106 (23:27, 37:33, 23:23, 16:23)