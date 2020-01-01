Четвертьфиналы Кубка ФИБА Европа пройдут в Нидерландах, Румынии и Болгарии

БК Киев и Прометей сыграют в Хертогенбосхе, Днепр — в Ораде.

Четвертьфинальные матчи баскетбольного Кубка ФИБА Европа пройдут в Румынии, Болгарии и Нидерландах, сообщает официальный Instagram-аккаунт турнира.

Украинские команды сыграют только на румынской и нидерландской площадках. Днепр сыграет с хозяевами зала в Румынии Орадей, а в нидерландском Хертогенбосхе БК Киев встретится с израильским Ирони Месс Циона, а Прометей — с Белфиус Монс-Эно из Бельгии.

Все матчи пройдут с 23 по 26 марта.