Четвертьфиналы Кубка ФИБА Европа пройдут в Нидерландах, Румынии и Болгарии
БК Киев и Прометей сыграют в Хертогенбосхе, Днепр — в Ораде.
Четвертьфинальные матчи баскетбольного Кубка ФИБА Европа пройдут в Румынии, Болгарии и Нидерландах, сообщает официальный Instagram-аккаунт турнира.
Украинские команды сыграют только на румынской и нидерландской площадках. Днепр сыграет с хозяевами зала в Румынии Орадей, а в нидерландском Хертогенбосхе БК Киев встретится с израильским Ирони Месс Циона, а Прометей — с Белфиус Монс-Эно из Бельгии.
Все матчи пройдут с 23 по 26 марта.
Полная версия правил