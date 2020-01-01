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Четвертьфиналы Кубка ФИБА Европа пройдут в Нидерландах, Румынии и Болгарии

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БК Киев и Прометей сыграют в Хертогенбосхе, Днепр — в Ораде.
Кубок ФИБА Европа
Кубок ФИБА Европа
instagram.com/fibaeuropecup/

Четвертьфинальные матчи баскетбольного Кубка ФИБА Европа пройдут в Румынии, Болгарии и Нидерландах, сообщает официальный Instagram-аккаунт турнира.

Украинские команды сыграют только на румынской и нидерландской площадках. Днепр сыграет с хозяевами зала в Румынии Орадей, а в нидерландском Хертогенбосхе БК Киев встретится с израильским Ирони Месс Циона, а Прометей — с Белфиус Монс-Эно из Бельгии.

Все матчи пройдут с 23 по 26 марта.

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Теги: Кубок ФИБА Европа, БК Киев, Днепр, Прометей, четвертьфинал
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