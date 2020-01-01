Сборная Украины уверенно обыграла Венгрию и вышла на Евробаскет-2022

Украинские баскетболисты с первого места в группе пробились на Чемпионат Европы по баскетболу.

Сборная Украины заняла первое место в группе F в квалификации Евробаскета-2022, обыграв команду Венгрии в последнем матче. Команда Айнарса Багатскиса поквиталась с венграми за поражение в матче годичной давности.

Чтобы занять первое место в группе, украинцам нужно было выигрывать с разницей +25 очков, но в начале матча команды продемонстрировали равную борьбу на площадке, хоть наши баскетболисты и выиграли четверть +4.

Зато следующие две десятиминутки вышли просто блестящими у Украины - 26:14 и 27:11, благодаря чему была добыта необходимая разница. В последней четверти Украина удержала нужно преимущество.

Таким образом, по итогам шести матчей в группе Украина, Венгрия и Словения набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице в личных встречах на первом месте оказались украинцы.

Венгрия – Украина – 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20).

Украина: Джером Рендл (9), Александр Липовый (11), Богдан Близнюк (4), Вячеслав Петров (2), Владимир Герун (12) - старт; Вячеслав Бобров (19), Сергей Павлов (12), Александр Мишула (18), Юссуф Санон (4), Андрей Войналович, Виталий Зотов (4), Дмитрий Скапинцев (2).

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.