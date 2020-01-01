Украина одолела Финляндию, но это еще не означает выход в Евробаскет

Судьба украинской сборной в руках паралельных матчей.

Женская национальная сборная Украины по баскетболу уверенно победила Финляндию в последнем туре отборочного раунда к чемпионату Европы.

Украинки сумели обыграть финнок с разницей в 16 баллов.

Финляндия - Украина 75:91 (15:27, 19:25, 17:18, 24:21)

Финляндия: Элина Аамисало (1), София Пеландер, Элина Коскимис (8), Лотта Весилуома (10), Авак Куйер (30), Хелми Тулонен, Линда-Лотта Лехторанта (12), Вира Пирттинен (5), Анника Холопайнен (5), Анниина Айянен (2), Хенна Сандвик (2), Сага Укконен.

Украина: Науменко (24 + 9 подборов + 3 передачи), Ягупова (21 + 11 передач + 5 перехватов + 4 подбора - 5 потери), Филевич (16 + 6), Яцковец (8 + 7), Дубровина (2) - стартовая пятерка.

К сожалению, судьба украинской сборной зависит не от неё, а от результата параллельных матчей.

Сборная Украины заняла второе место турнирной таблицы группы G отбора на Евробаскет, пропустив вперед команду Бельгии. В рейтинге сборных, занявших вторые места, Украина занимает пятое место и все еще имеет шанс выйти на континентальное первенство.

Обойти сине-желтых в рейтинге вторых мест все еще могут команды Черногории, Нидерландов, Греции и Германии.