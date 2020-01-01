Барселона с Пустовым в составе уступила Эфису в Евролиге

Украинец провел на паркете четыре минуты.

Барселона центрового сборной Украины Артема Пустового уступила Анадолу Эфесу в рамках Евролиги.

Пустовой в провел на площадке 4 минуты. За это время он набрал два очка (1 из 2 двухочковых), сделал 1 подбор.

Барселона - Анадолу Эфес - 86:88 (22:27, 28:26, 15:19, 21:16)

Барселона: Миротич 24 + 5 подборов, Дэвис 14 + 7 подборов, Хиггинс 12, Калатес 9 + 5 передач, Курич 8, Ориола 6 + 4 подбора, Ханга 5 + 4 подбора, Вестерманн 3, Смитс 3, Пустовой 2.

Анадолу Эфис: Мицич 26 + 5 передач + 2 передачи, Ларкин 19 + 3 перехвата, Синглтон 13 + 4 перехвата, Шанли 12 + 8 подборов, Бобуа 7, Моэрман 6 + 5 подборов, Симон 4 + 4 передачи, Данстон 1 + 4 подбора.