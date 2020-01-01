Днепр уступил Анвилу, но вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА

Несмотря на поражение Анвилу, украинская команда продолжит свое выступление в турнире.

Днепр проиграл свой второй поединок в Кубке Европы ФИБА польскому Анвилу со счетом - 71:74 (19:19, 17:16, 12:20, 23:19).

Первая половина матча была равная и на большой перерыв команды ушли даже с преимуществом Днепра в одно очко. Но в третьей четверти Анвилу удался рывок, на который баскетболисты Днепра ответить не сумели.

Несмотря на поражение, днепряне гарантировали себе место в следующем раунде соревнований благодаря позитивной разнице набранных очков в двух проведенных матчах.

Место Днепра в своей группе определится после матча Анвила и швейцарского Фрибурга.