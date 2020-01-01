Днепр победно стартовал в Кубке Европы, обыграв Фрибург

В первом матче группового турнира днепряне обыграли швейцарский Фрибург.

Днепр в групповом турнире в Кубке Европы ФИБА в польском Влоцлавеке стартовал с победы над швейцарским Фрибургом - 62:57 (14:14, 12:14, 17:11, 19:18).

На перерыв команды ушли с преимуществом в 2 очка у Фрибурга, но качественная третья четверть принесла Днепру победу.

Днепр возглавил группу Е и фактически гарантировал себе место в следующем раунде, поскольку в группе украинской команды не допустили из-за коронавируса британский Лондон Лайонс, а с группы выходят 2-3 команды.

27 января Днепр сыграет с польским Анвилом второй и заключительный матч группового раунда.

Фрибург – Днепр - 57:62 (14:14; 14:12; 11:17, 18:19)

Фрибург: Армстед 12 очков + 5 подборов + 5 передач, Котюра 7 очков + 7 подборов + 1 передача, Мбала 10 очков + 4 подбора, Моррис 6 очков+1 подбор, Гарретт 12 очков + 6 подборов, Гравет 10 очков + 7 подборов + 2 передачи

Днепр: Санон 14 + 2 подбора + 3 передачи, Террелл 4 очков + 1 подбор + 1 передача, Джетер 5 очков + 1 подбор + 1 передача, Корниенко 6 очков + 7 подборов, Кравцов 8 очков + 2 подбора, Тимофеенко 11 очков + 5 подборов