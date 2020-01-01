Прометей провалил дебютный еврокубковый матч в своей истории

Украинский клуб уступил венгерскому Сексарду.

Прометей из Каменского потерпел поражение в своём первом еврокубковом матче против венгерского Сексарда.

Венгерки весь матч лидировали в счете, постепенно наращивая преимущество. Особенно неудачной получилась третья четверть, до которой Прометей старался далеко не отпускать соперника.

Второй поединок группового раунда Еврокубка Прометей проведет в четверг, 21-го января. Соперником украинок станет еще один венгерский клуб Юни Дьер.

Атомерому – Прометей – 106:80 (30:24, 30:25, 27:16, 19:15)

Прометей: Моллова (15), Дубровина (12), Горобец (13), Джеймс (21), Любинец, Мосби (19), Мусиенко, Дацко, Дубровская, Игнатченко, Кондусь, Киба.