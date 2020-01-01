БК Днепр узнал соперника по Лиге чемпионов
Украинский клуб выступит в первом квалификационном раунде.
Баскетбольный клуб Днепр узнал своего соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов.
Команда Дениса Журавлева проведет поединок против Гронингена, который представляет Нидерланды. Первый матч состоится в Украине.
Если украинский клуб сможет пробиться во второй квалификационный раунд, то там они сыграют с победителем пары Ираклис (Греция) - Керавнос (Кипр).
Отметим, что поединки первого раунда запланированы на 15 и 18 сентября. Матчи второго раунда: 22-го и 25-го сентября.
Полная версия правил