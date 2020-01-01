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БК Днепр узнал соперника по Лиге чемпионов

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Украинский клуб выступит в первом квалификационном раунде.
Первый матч состоится 15-го сентября
Первый матч состоится 15-го сентября
БК Днепр

Баскетбольный клуб Днепр узнал своего соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Команда Дениса Журавлева проведет поединок против Гронингена, который представляет Нидерланды. Первый матч состоится в Украине.

Если украинский клуб сможет пробиться во второй квалификационный раунд, то там они сыграют с победителем пары Ираклис (Греция) - Керавнос (Кипр).

Отметим, что поединки первого раунда запланированы на 15 и 18 сентября. Матчи второго раунда: 22-го и 25-го сентября.

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Теги: баскетбол, БК Днепр, Лига чемпионов
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