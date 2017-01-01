Киев-Баскет проиграл Вентспилсу, но вышел в плей-офф Кубка Европы со второго места

Украинский клуб уступил первое место своему сопернику.

Украинский клуб Киев-Баскет, который прошлую игру проиграл Керменду, во втором раунде не смог дома победить латвийский Вентспилс.

Самым результативным в составе киевлян стал Сергей Павлов. На его счету 20 очков. У латвийской командой лучшим стал Шортс, который набрал 22 очка.

Киев-Баскет с 4 победами в 6 матчах занял второе место в группе “К“. В четвертьфинале украинский клуб сыграет против турецкой Каршиякы, которая выиграла все 6 матчей второго раунда.

Первый матч против турок Киев-Баскет проведет дома, а на вторую игру отправиться в Турцию. Матчи четвертьфинального раунда Кубка Европы FIBA пройдут 4 и 11 марта.

Киев-Баскет - Вентспилс 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)

Киев-Баскет: Классен (3 + 5 передач + 4 потери), Близнюк (4), Пустозвонов (2 + 5 подборов), Петров (8), Коренюк (12 + 8 подборов) - старт; Шепард (12 + 4 подбора + 4 передачи), Хилл (8 + 7 подборов), Крутоус (11), Павлов (20).

Вентспилс: Шортс (22 + 6 передач + 5 перехватов), Вошпун (18 + 4 потери), Янис Берзиньш (3 + 6 подборов), Лютер (14 + 8 подборов), Закис (12 + 10 подборов) - старт; Витолс (7 + 5 подборов), Каварс (8 + 7 подборов), Гулбис (4), Кауфманис.