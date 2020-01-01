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Киев-Баскет разгромил Зволле и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА

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Украинский клуб не оставил шансов своему сопернику.
Киев-Баскет обыграл Зволле
Киев-Баскет обыграл Зволле
www.fiba.basketball

Киев-Баскет победил нидерландский Зволле в рамках четвертого тура второго этапа группового турнира Кубка Европы ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса в столичном Дворце спорта без проблем справились с соперником и досрочно вышли четвертьфинал турнира, выиграв все четыре поединка.

Самым результативным игроков в составе киевлян стал форвард Хилл Киндал. На его счету 18 очков.

Киев-Баскет - Зволле - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16. 13:26)

Киев-Баскет: Классен (6 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата – 4 потери), Близнюк (6 + 7 передач), Пустозвонов (9), К. Хилл (18), Коренюк (17 + 7 подборов + 2 блок-шота) — старт; Заец, Кондраков (7), Крутоус (8), Павлов (8 + 6 подборов), Петров (10 + 6 подборов + 5 передач)

Зволле: Д. Ван Острум (11), М. Уокер (10), Дорси-Уокер (13), Далман (13), Херрази (4 + 7 подборов) — старт; ван Схайк, Арнинкхоф (3), Н. Ван Острум (2), Схилдер (7 + 5 передач), Де Пагтер (8 + 4 передачи), Блейкер (5)

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Теги: баскетбол, Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА
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