Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
Серебряный призер чемпионата Украины Киев-Баскет уступил во втором поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА испанскому Бургосу.
Команда из Сан-Пабло победила киевский клуб со счетом 62:96.
Бургос – Киев-Баскет 96:62 (26:20, 28:11, 21:13, 16:18)
Бургос: Бассас (5 + 8 передач), Бените (7), Токото (15 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Э. Кларк (16 + 5 подборов + 2 блок-шота), Лима (6 + 8 подборов) – старт; Фитипальдо (4), Баррера (8), Вега, Сальво (11), МакФэдден (5), Риверо (10), Хускич (9 + 6 подборов)
Киев-Баскет: Шеферд (16 – 4 потери), Крутоус (2), К. Хилл (3), Петров (7 + 6 подборов), Тищенко (3) – старт; Сандул (2 + 7 подборов), Заец (3), Мусиенко, Пустозвонов (8), Эдвин (18 + 6 передач), О. Джексон
Первый матч: 86:83
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