Украинский баскетболист Артамонов подписал контракт с испанским клубом
Клим Артамонов уже успел дебютировать за Араберри.
Украинский баскетболист Клим Артамонов подписал контракт с испанским клубом Араберри, выступающем во втором дивизионе чемпионата.
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Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний разыгрывающий уже успел дебютировать за команду. Артамонов провел 6 минут в матче Араберри против Касереса (63:77), однако не набрал ни одного очка и не сделал ни одного подбора.
Отметим, что в нынешнем сезоне Клим выступал в украинской Суперлиге за Черкасских Мавп и Одессу.
Ранее сообщалось, что украинский баскетболист Сергей Гладырь подписал новый контракт с Монако.
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