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Украинский баскетболист Артамонов подписал контракт с испанским клубом

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Клим Артамонов уже успел дебютировать за Араберри.
Клим Артамонов подписал контракт с испанским Араберри
Клим Артамонов подписал контракт с испанским Араберри
araberri.eus/cas/

Украинский баскетболист Клим Артамонов подписал контракт с испанским клубом Араберри, выступающем во втором дивизионе чемпионата.

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Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний разыгрывающий уже успел дебютировать за команду. Артамонов провел 6 минут в матче Араберри против Касереса (63:77), однако не набрал ни одного очка и не сделал ни одного подбора.

Отметим, что в нынешнем сезоне Клим выступал в украинской Суперлиге за Черкасских Мавп и Одессу.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист Сергей Гладырь подписал новый контракт с Монако.

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Теги: баскетбол, Испания, украинские легионеры, контракт
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