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Гладырь подписал новый контракт с Монако

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Соглашение рассчитано на один месяц с опцией продления.
Сергей Гладырь подписал контракт с Монако
Сергей Гладырь подписал контракт с Монако
asmonaco.basketball

Игрок сборной Украины Сергей Гладырь подписал новый контракт с баскетбольным клубом Монако. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение украинского атакующего защитника рассчитано на один месяц, но предусматривает опцию продления. Свой первый матч за Монако в Еврокубке Гладырь может провести уже в среду, 12 декабря, против Галатасарая.

Отметим, что украинец уже играл за Монако - с 2015 по июль 2018, а после этого был без клуба и занимался лечением колена. Последний сбор сборной Украины перед матчами со Словенией и Испанией Гладырь пропустил. 

Напомним, в минувшем сезоне Сергей Гладырь в составе Монако стал чемпионом Франции. Также выступая за французский клуб стал лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов.

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Теги: Сергей Гладырь, Монако, баскетбол, Еврокубки
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