Чемпионы Украины значительно усложнили свое положение в группе.

Черкасские Мавпы уступили в домашнем поединке группового этапа Кубка Европы FIBA. Чемпионы Украины не смогли подобрать ключи к представителям Косово и во втором матче.

Черкасские Мавпы – Приштина 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

Черкасские Мавпы: Янг (17 + 6 передач), Арнетт (4), Кольченко (3), Чумаков (9), Скапинцев (11) — старт; Отверченко (3), Ткаченко (5), Коукли (16 + 9 подборов), Воевода (5).

Приштина: Бериша (16 + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (26), Мэйфилд (10 + 7 подброров + 7 передач), Майлс (14), Букичу (12 + 8 подборов) — старт; Аземи, Крестинин (11 + 5 подборов), Андерсон (3 + 4 передачи).