Переключиться на мобильную версию

Черкасские Мавпы снова проиграли Приштине в Кубке Европы FIBA

Комментариев: 0
Чемпионы Украины значительно усложнили свое положение в группе.
Черкасские Мавпы уступили Приштине
Черкасские Мавпы уступили Приштине
FIBA

Черкасские Мавпы уступили в домашнем поединке группового этапа Кубка Европы FIBA. Чемпионы Украины не смогли подобрать ключи к представителям Косово и во втором матче.

Черкасские Мавпы – Приштина 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

Черкасские Мавпы: Янг (17 + 6 передач), Арнетт (4), Кольченко (3), Чумаков (9), Скапинцев (11) — старт; Отверченко (3), Ткаченко (5), Коукли (16 + 9 подборов), Воевода (5).

Приштина: Бериша (16 + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (26), Мэйфилд (10 + 7 подброров + 7 передач), Майлс (14), Букичу (12 + 8 подборов) — старт; Аземи, Крестинин (11 + 5 подборов), Андерсон (3 + 4 передачи).

Поделись:
Теги: баскетбол, Кубок Европы ФИБА, Черкасские Мавпы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь