Обладатели Суперкубка Украины не смогли ничего противопоставить лидерам группы.

БК Днепр потерпел 4-е поражение в групповом этапе Кубка Европы ФИБА. На этот раз днепряне уступили лидерам своего квартета – Левски.

Днепр – Левски 72:88 (24:30, 17:28, 17:7, 14:23)

Днепр: Кожемякин (5), Закурдаев (2 + 3 перехвата), Ревзин (10), Тимофеенко (11 + 6 подборов + 5 передач + 2 блок-шота – 4 потери), Кушниров (11 + 6 подборов) – старт; Вильховецкий, Шундель (6), Натяжко (4), В. Прокопенко (2), Мишула (21 – 5 потерь), Сизов

Левски: Ремберт (20 + 7 подборов + 6 передач), Аврамов (5 + 5 подборов + 5 передач – 5 потерь), Захариев (14), Деян Иванов (18 + 8 подборов), Маравич (14 + 5 подборов) – старт; Р. Робинсон (5 + 4 перехвата), Мийович (7), Великов (5)