Украинская команда победила Стяуа из Румынии.

Черкасские Мавпы обыграли Стяуа в матче 3-го тура первого группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Черкасские Мавпы – Стяуа 90:64 (19:17, 24:20, 20:16, 27:11)

Черкасские Мавпы: Б. Янг (5 + 12 передач + 4 перехвата), Кольченко (19), Арнетт (2), Чумаков (10 + 7 подборов + 3 перехвата), Скапинцев (14 + 8 подборов) – старт; Кокли (26 + 10 подборов), Артамонов, Ткаченко (5), Отверченко (9 + 6 передач) Главный тренер: Максим Михельсон

Стяуа: Влахович (6 + 4 передачи – 4 потери), Мандаке (11 + 4 передачи – 5 потерь), Вирна (7 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 6 потерь), Ж. Джурич (16 + 5 подборов – 4 потери), С. Спенсер (9 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Негроитеску (6), Лучич (9 + 4 передачи) Главный тренер: Саша Оцокольич

Отметим, что в следующий раунд выйдут две сильнейшие команды квартета. Наш коллектив идет пока на третьем месте.

Ранее Черкасские Мавпы потерпели поражения в стартовых двух встречах от Приштины и Баккен Берза.