Вашему вниманию расписание и результаты матчей Евролиги в сезоне-2018/19.

Евролига-2018/19 – 19-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 62-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

Евролига объявила, что Финал четырех турнира пройдет в Витория-Гастейсе (Испания) на спортивной арене Фернандо Буеса Арена.

Расписание и результаты матчей

3 тур

18.10 (20:00) ЦСКА Москва – Дарюшшафака

18.10 (21:00) Будучность – Маккаби Тель-Авив

18.10 (21:00) Панатинаикос – Гран Канария

18.10 (22:00) Барселона – Бавария

19.10 (20:00) Химки – Анадолу Эфес

19.10 (20:45) Жальгирис – Фенербахче

19.10 (21:00) Олимпиакос – Милано

19.10 (22:00) Реал Мадрид – Баскония

2 тур

Анадолу Эфес – Жальгирис 79:93 (19:19, 13:27, 16:22, 31:25)

Фенербахче – Химки 93:85 (28:21, 26:22, 12:20, 27:22)

Баскония – Олимпиакос 80:85 (19:27, 20:23, 13:17, 28:18)

Милано – Реал Мадрид 85:91 (28:13, 22:28, 14:26, 21:24)

Дарюшшафака – Будучность 71:63 (14:25, 25:10, 14:14, 18:14)

Маккаби Тель-Авив – ЦСКА Москва 86:89 (22:24, 25:26, 22:17, 18:22)

Бавария – Панатинаикос 80:79 (20:20, 20:21, 16:17, 24:21)

Гран Канария – Барселона 87:86 (18:26, 26:18, 20:25, 23:17)

1 тур

Будучность – Милано 71:82 (11:22, 20:20, 20:15, 20:25)

Жальгирис – Баскония 79:87 (24:22, 15:20, 14:21, 26:24)

Химки – Олимпиакос 66:87 (22:20, 12:24, 20:19, 12:24)

Фенербахче – Гран Канария 97:72 (22:10, 27:25, 26:23, 22:14)

ЦСКА Москва – Барселона 95:75 (21:17, 30:12, 18:29, 26:17)

Панатинаикос – Маккаби 89:84 (26:24, 20:21, 24:22, 19:17)

Бавария – Анадолу Эфес 71:90 (19:18, 18:26, 14:28, 20:18)

Реал Мадрид – Дарюшшафака 109:93 (25:18, 28:20, 38:31, 18:24)

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