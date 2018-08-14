Украинец Боломбой примет российское гражданство осенью

Джоэль Боломбой не поможет российской сборной в сентябрьских матчах.

Украинский баскетболист и новичок ЦСКА Джоэль Боломбой, оформляющий российское гражданство, не поможет сборной России в матчах квалификации на чемпионат мира - 2019 против Чехии и Болгарии, которые состояться в сентябре.

По информации Известия, Боломбой получит паспорт гражданина РФ не ранее, чем в октябре-ноябре.

Поскольку за сборную Украины Боломбой не был заигран, он сможет беспрепятственно представлять российскую команду.

В 2014 году игрок принял участие в тренировочном сборе украинской команды перед чемпионатом мира, но его дебют так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что центровой Джоэль Боломбой подписал контракт с московским ЦСКА.

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