Украинец Боломбой примет российское гражданство осенью
Джоэль Боломбой не поможет российской сборной в сентябрьских матчах.
Украинский баскетболист и новичок ЦСКА Джоэль Боломбой, оформляющий российское гражданство, не поможет сборной России в матчах квалификации на чемпионат мира - 2019 против Чехии и Болгарии, которые состояться в сентябре.
По информации Известия, Боломбой получит паспорт гражданина РФ не ранее, чем в октябре-ноябре.
Поскольку за сборную Украины Боломбой не был заигран, он сможет беспрепятственно представлять российскую команду.
В 2014 году игрок принял участие в тренировочном сборе украинской команды перед чемпионатом мира, но его дебют так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что центровой Джоэль Боломбой подписал контракт с московским ЦСКА.
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