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Украинец Боломбой примет российское гражданство осенью

Комментариев: 2
Джоэль Боломбой не поможет российской сборной в сентябрьских матчах.
Джоэль Боломбой
Джоэль Боломбой

Украинский баскетболист и новичок ЦСКА Джоэль Боломбой, оформляющий российское гражданство, не поможет сборной России в матчах квалификации на чемпионат мира - 2019 против Чехии и Болгарии, которые состояться в сентябре.

По информации Известия, Боломбой получит паспорт гражданина РФ не ранее, чем в октябре-ноябре.

Поскольку за сборную Украины Боломбой не был заигран, он сможет беспрепятственно представлять российскую команду.

В 2014 году игрок принял участие в тренировочном сборе украинской команды перед чемпионатом мира, но его дебют так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что центровой Джоэль Боломбой подписал контракт с московским ЦСКА.

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Теги: Джоэль Боломбой, сборная Украины по баскетболу, ЦСКА
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 10:40
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гость
Странные и весёлые вещи происходят вокруг. Без обид. Из Египта в Алжир переехал белый футболист по фамилии Иванов, или Петренко. Но играть пока не сможет (у него малярия).
Пролисок    14.08.2018, 10:17
Оценка:  0
Пролисок
Откуда он такой загорелый в Украине взялся?)
гость  (аноним)  14.08.2018, 10:06
Оценка:  0
гость
Родину продал, гад!
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