Украинский защитник рассказал о разнице между европейским и американским баскетболом.

Украинский защитник Иссуф Санон объяснил, почему принял решение отправиться в Европу, а также рассказал об опыте игры в Летней лиге НБА.

“Для меня вариант продолжения карьеры в Европе видится наилучшим. Тут со мной занимаются, уделяют достаточно времени, и у меня есть возможность для прогресса. В моей команде играют опытные ребята, которые проявили себя и в Евролиге, и в НБА. Я всегда могу у них что-то спросить, они мне подскажут. Это отличный опыт.

В Европе совсем другой стиль баскетбола. Тут очень много времени уделяют тактике и комбинациям, а в Америке своеобразный бей-беги. Из-за этого было немного сложно адаптироваться во время Летней лиги НБА. Хотя, в целом, считаю, что отыграл очень даже неплохо.

Перед Летней лигой на Глобалкемпе многие представители команд приходили, задавали разные вопросы. В основном о том, откуда я родом и есть ли у меня брат или сестра, а также, что я думаю о других клубах. Бывали и смешные вопросы. Как-то у меня спросили: если мы возьмем тебя через год, что ты будешь делать, ходить по ночным клубам и гулять или после игры оставаться отрабатывать бросок в кольцо и больше тренироваться? Я, конечно же, ответил, что буду в клубы ходить”,- приводит слова Санона 112.ua.

Напомним, что на предсезонном драфте НБА украинец был выбран Вашингтоном, за который он и сыграл в Летней лиге НБА.

Еще одним украинцем, которого выбрали на этом драфте, стал Святослав Михайлюк. Он стал одноклубником ЛеБрона Джеймса и проведет следующий сезон в составе Лейкерс

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