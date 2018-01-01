Украинский центровой примет российское гражданство и продолжит карьеру в ЦСКА

Боломбой был отчислен из двух предыдущих команд.

Украинский центровой Джоэль Боломбой подписал контракт с московским ЦСКА, а также намерен принять российское гражданство.

Уроженец Донецка подписал с “армейцами” контракт на 3 сезона и уже успел прокомментировать свое решение.

“Восхищен предоставленной мне возможностью присоединиться к ЦСКА. С детства я мечтал играть в НБА или же в Москве. Наконец, мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни.

Этот опыт позволит мне многому научиться, вырасти как молодому игроку на площадке и за ее пределами, сделать новый шаг в карьере. Также жду возможности стать частью великой организации, команды, поработать с тренерским штабом”,- цитирует Боломбоя официальный сайт клуба.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!