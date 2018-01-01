Барселона представила украинца Пустового

Артем Пустовой пополнил ряды испанского гранда.

Накануне каталонская Барселона официально объявила о переходе украинского центрового Артема Пустового.

Во вторник, 31 июля, наш баскетболист сперва прошел медосмотр, после чего был представлен испанским грандом.

В прошлом сезоне, который Артем Пустовой провел за другой испанский клуб – Обрадойро, набирал в среднем по 11,1 очков и 5,9 подбора за игру.

Ранее сообщалось о финансовых подробностях сделки между клубами.

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