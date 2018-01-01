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Украинские команды узнали соперников в баскетбольном Кубке Европы

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Черкасские Мавпы и Днепр стартуют с квалификации турнира.
Украинские команды узнали соперников в баскетбольном Кубке Европы
ФБУ

В Мюнхене состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, которая определила соперников для украинских клубов – Черкасских Мавп и Днепра.

Таким образом, чемпионы Украины Мавпы в первом раунде сыграют против чемпиона Норвегии Кенгсберг Миннерс, а Днепр будет противостоять шестой команде прошлого чемпионата Греции Лаврио.

Отметим, что в случае победы Днепр во втором раунде отбора сыграет против третьей команды чемпионата Венгрии Альбы, а Черкасские Мавпы в случае прохода норвежцев встретятся с кипрским Керавносом.

Матчи состоятся 20 и 26 сентября, а украинские команды, которые в первом раунде были в качестве сеяных, вторые поединки проведут на домашних аренах.

Добавим, что победители второго раунда квалификации выходят в групповой этап соревнований.

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Теги: баскетбол, Днепр, Черкасские Мавпы, Кубок Европы ФИБА
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