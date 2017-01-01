Украинский центровой стал игроком Барселоны
Контракт рассчитан на 3 года.
Украинский баскетболист Артем Пустовой стал игроком Барселоны.
Центровой перешел в стан каталонцев из Обрадойро и подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне Пустовой набирал в среднем по 11 очков и 5,9 подбора за игру.
Ранее сообщалось о финансовых подробностях сделки между клубами.
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