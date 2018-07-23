Украинец перешел в Барселону – источник

Артем Пустовой продолжит выступления в испанском первенстве.

Испанский баскетбольный клуб Обрадойро, за который выступает наш Артем Пустовой, согласился продать украинского центрового в каталонскую Барселону.

Об этом сообщил журналист PoblaFM Игнасио Охеда посредством социальной сети Twitter.

Noticia: El FC Barcelona Lassa tiene cerrado el fichaje del pivot de Obradoiro Artem Pustovyi.



El año pasado firmó 11.1 puntos + 5.9 rebotes en 25 minutos. — Ignacio Ojeda (@Ojeda_SB) July 23, 2018

Ранее сообщалось о том, что "сине-гранатовые" предложили Артему Пустовому трехлетний контракт.

В минувшем сезоне украинец набирал 11,1 очка, а также делал 5,9 подбора в среднем за игру.

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