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Украинец перешел в Барселону – источник

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Артем Пустовой продолжит выступления в испанском первенстве.
Артем Пустовой
Артем Пустовой
obradoirocab.com

Испанский баскетбольный клуб Обрадойро, за который выступает наш Артем Пустовой, согласился продать украинского центрового в каталонскую Барселону.

Об этом сообщил журналист PoblaFM Игнасио Охеда посредством социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось о том, что "сине-гранатовые" предложили Артему Пустовому трехлетний контракт.

В минувшем сезоне украинец набирал 11,1 очка, а также делал 5,9 подбора в среднем за игру.

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Теги: баскетбол, Артем Пустовой, Барселона
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