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Евролига установила новый рекорд посещаемости за сезон

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Посещаемость матчей Евролиги возросла на 4,3% по сравнению с прошлым сезоном.
Евролига установила новый рекорд посещаемости за сезон
Getty Images

Матчи сезона 2017/18 Евролиги побили рекорд посещаемости в истории турнира. Как сообщает ресурс Eurohoops, в среднем поединки турнира посещали 8 864 болельщика. Тогда, как общая посещаемость Евролиги на протяжении всего сезона достигла отметки 2,25 миллиона человек.

Отмечается, что прирост зрителей на трибунах составил 4,3 % по сравнению с предыдущим сезоном. Наибольшая заслуга в этих показателях принадлежит литовскому Жальгирису, матчи которого собирали 13 567 зрителей, а это на 18% больше, чем в прошлом сезоне. 

На втором месте по посещаемости идет греческий Панатинаикос, а тройку замкнул турецкий Фенербахче.

Ранее сообщалось, что украинский рефери обслужит Финал четырех Евролиги.

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Теги: баскетбол, Евролига, Жальгирис, посещаемость, болельщики
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