Евролига установила новый рекорд посещаемости за сезон
Матчи сезона 2017/18 Евролиги побили рекорд посещаемости в истории турнира. Как сообщает ресурс Eurohoops, в среднем поединки турнира посещали 8 864 болельщика. Тогда, как общая посещаемость Евролиги на протяжении всего сезона достигла отметки 2,25 миллиона человек.
Отмечается, что прирост зрителей на трибунах составил 4,3 % по сравнению с предыдущим сезоном. Наибольшая заслуга в этих показателях принадлежит литовскому Жальгирису, матчи которого собирали 13 567 зрителей, а это на 18% больше, чем в прошлом сезоне.
На втором месте по посещаемости идет греческий Панатинаикос, а тройку замкнул турецкий Фенербахче.
Ранее сообщалось, что украинский рефери обслужит Финал четырех Евролиги.
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