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Украинский рефери обслужит Финал четырех Евролиги

Комментариев: 1
Борис Рыжик в восьмой раз поработает на главном событии европейского баскетбола.
Борис Рыжик
Борис Рыжик
ФБУ

Украинский баскетбольный арбитр Борис Рыжик будет обслуживать матчи Финала четырех Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В список арбитров, приглашенных на событие, вошли Матей Болтаузер (Словения), Даниэль Йерресуэло (Испания), Элиас Коромилас (Греция), Луиджи Ламоника (Италия), Олег Латышев (Латвия), Роберт Лоттермозер (Германия) и Сретен Радович (Хорватия).

Отметим, что Борис Рыжик приглашен на Финал четырех уже в восьмой раз. В прошлом году украинец работал на матче Фенербахче – Олимпиакос. 

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Теги: Борис Рыжик, Евролига, Финал четырех, баскетбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.05.2018, 15:43
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гость
Рыжик.. какой ты рыжик, ну прям английский вицепремьер ---ну который мэй удовлетворяет, только 50 лет спустя!
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