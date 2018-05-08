Украинский рефери обслужит Финал четырех Евролиги

Борис Рыжик в восьмой раз поработает на главном событии европейского баскетбола.

Украинский баскетбольный арбитр Борис Рыжик будет обслуживать матчи Финала четырех Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В список арбитров, приглашенных на событие, вошли Матей Болтаузер (Словения), Даниэль Йерресуэло (Испания), Элиас Коромилас (Греция), Луиджи Ламоника (Италия), Олег Латышев (Латвия), Роберт Лоттермозер (Германия) и Сретен Радович (Хорватия).

Отметим, что Борис Рыжик приглашен на Финал четырех уже в восьмой раз. В прошлом году украинец работал на матче Фенербахче – Олимпиакос.

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