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Украинец Гладырь стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов

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Монако нашего Сергея Гладыря проиграл греческому АЕКу.
Сергей Гладырь
Сергей Гладырь

Французский Монако защитника сборной Украины Сергея Гладыря проиграл в Афинах греческому АЕК в финале Лиги чемпионов ФИБА – 94:100.

Наш баскетболист стал лучшим в матче. За 18:21 минут в игре со скамейки запасных он набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 2 перехвата.

Монегаски проиграли 9 очков по итогам стартовой четверти. В следующих четвертях пришлось приложить много усилий, чтобы сократить отставание. За минуту до конца основного игрового времени разница сократилась до 3 очков. Однако крепче оказались нервы у хозяев, которых безумно поддерживали свои болельщики. Несколько заключительных ошибок монегасков свели на нет попытки отыграться.

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Теги: Лига Чемпионов, баскетбол, ФИБА, Сергей Гладырь
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