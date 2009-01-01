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Украинец вышел в финал баскетбольной Лиги чемпионов

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Монако Гладыря разгромили соперника в полуфинале Лиги чемпионов.
Сергей Гладырь
Сергей Гладырь

В Афинах стартовал Финал четырех Лиги чемпионов ФИБА.

Французский Монако, за который выступает украинец Сергей Гладырь, разгромил немецкий Людвигсбург и вышел в финал Лиги чемпионов.

Гладырь провел на площадке 16 минут, заработал 12 очков (4 из 6 трехочковых) при 1 фоле, 3 перехватах и 1 потере.

Людвигсбург – Монако – 65:87 (20:11, 18:25, 16:25, 11:26)

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Теги: Лига Чемпионов, баскетбол, ФИБА, Сергей Гладырь
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