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Трое украинцев среди лауреатов Кубка Европы ФИБА

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Три украинских баскетболиста претендуют на звания лучших в своих номинациях.
Трое украинцев среди лауреатов Кубка Европы ФИБА

ФИБА начала голосование по определению лучших игроков сезона в Кубке Европы.

В номинации "лучший центровой" среди претендентов игрок сборной Украины и итальянского Авелино Кирилл Фесенко. Поддержать его можно по этой ссылке.

В номинации лучших молодых игроков 1996 года рождения и младше сразу два представителя южненского Химика - Илья Сидоров и Сергей Павлов.

Напомним, Авелино Фесенка вышел в финал турнира, где сыграет с соперниками по чемпионату Италии из Венеции.

Химик завершил выступления на групповой стадии, одержав одну победу в шести матчах.

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Теги: Химик, Авеллино, Кирилл Фесенко, ФИБА
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