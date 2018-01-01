Фесенко вывел Авеллино в финал Кубка Европы

Украинец стал лучшим игроком ответного матча против Баккен Беарс.

Центровой сборной Украины Кирилл Фесенко помог итальянскому Авеллино выйти в финал Кубка Евровы ФИБА.

Во втором матче полуфинала Авеллино одержал победу на выезде над датским Баккен Беарс - 82:72 (75:72 в первом матче).

Фесенко стал лучшим игроком матча: за 19:40 украинец набрал 19 очков, 6 отборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

Ранее Фесенко получил награду лучшему игроку марта в клубе.

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