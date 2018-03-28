Никогда не делал такого сэйва: Буффон восхитился безумным баскетбольным перехватом
Греческий АЕК выиграл у французского Страсбура в матче плей-офф Лиги чемпионов ФИБА.
Защитник греческого баскетбольного клуба АЕК Яннулис Ларенцакис в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со Страсбуром отметился эффектным перехватом, завладев мячом в стиле футбольного вратаря.
После игры Ларенцакис выложил эпизод в Instagram, отметив, что голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон "гордился бы им".
Легендарный итальянец увидел пост и похвалил грека, написав: "Я никогда не делал такого сэйва, отличная работа".
Ранее сообщалось, что Буффон завершит карьеру после окончания сезона.
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