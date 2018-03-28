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Никогда не делал такого сэйва: Буффон восхитился безумным баскетбольным перехватом

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Греческий АЕК выиграл у французского Страсбура в матче плей-офф Лиги чемпионов ФИБА.
Яннулис Ларенцакис
Яннулис Ларенцакис
instagram.com/larentzakis_5

Защитник греческого баскетбольного клуба АЕК Яннулис Ларенцакис в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со Страсбуром отметился эффектным перехватом, завладев мячом в стиле футбольного вратаря.

После игры Ларенцакис выложил эпизод в Instagram, отметив, что голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон "гордился бы им".

Легендарный итальянец увидел пост и похвалил грека, написав: "Я никогда не делал такого сэйва, отличная работа".

 

Όταν έχεις μπερδέψει τα αθλήματα.. ⚽️🥅🏀#goalkeeper

Допис, поширений Larentzakis G. (@larentzakis_5)

Ранее сообщалось, что Буффон завершит карьеру после окончания сезона.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, баскетбол, Лига Чемпионов, перехват, видео, АЕК, баскетбол
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