Евролига-2017/18: Олимпиакос обыграл Маккаби, Барселона уступила Валенсии
Евролига 2017/18 – 18-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 61-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|П
|1.
|ЦСКА Москва
|17
|13
|4
|2.
|Панатинаикос
|17
|12
|5
|3.
|Олимпиакос
|17
|12
|5
|4.
|Реал Мадрид
|17
|11
|6
|5.
|Фенербахче
|17
|11
|6
|6.
|Жальгирис
|17
|11
|6
|7.
|Маккаби Тель-Авив
|17
|9
|8
|8.
|Химки
|17
|9
|8
|9.
|Баскония
|17
|8
|9
|10.
|Уникаха
|17
|7
|10
|11.
|Црвена Звезда
|17
|7
|10
|12.
|Барселона
|17
|6
|11
|13.
|Бамберг
|17
|6
|11
|14.
|Валенсия
|17
|5
|12
|15.
|Анадолу Эфес
|17
|5
|12
|16.
|Милан
|17
|4
|13
Расписание и результаты матчей
Тур 18
Црвена Звезда – Химки 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)
Бамберг – Жальгирис 93:86 (21:23, 16:21, 27:17, 29:25)
Олимпиакос – Маккаби Тель-Авив 94:64 (24:16, 29:24, 17:11, 24:13)
Валенсия – Барселона 81:76
17.01, 19:00 ЦСКА Москва – Анадолу Эфес
17.01, 19:45 Фенербахче – Панатинаикос
17.01, 21:45 Милан – Уникаха
17.01, 21:45 Реал Мадрид – Баскония
Тур 19
18.01, 18:30 Химки – Олимпиакос
18.01, 20:00 Жальгирис – Валенсия
18.01, 21:05 Маккаби Тель-Авив – Црвена Звезда
18.01, 22:00 Барселона – Бамберг
19.01, 19:30 Анадолу Эфес – Фенербахче
19.01, 21:15 Панатинаикос – ЦСКА Москва
19.01, 21:30 Баскония – Милан
19.01, 21:45 Уникаха – Реал Мадрид
Тур 20
25.01, 21:15 Панатинаикос – Жальгирис
25.01, 21:30 Валенсия – Химки
25.01, 21:45 Реал Мадрид – Анадолу Эфес
26.01, 19:00 ЦСКА Москва – Бамберг
26.01, 19:45 Фенербахче – Барселона
26.01, 20:00 Црвена Звезда – Олимпиакос
26.01, 21:45 Милан – Маккаби Тель-Авив
26.01, 21:45 Уникаха – Баскония
Тур 21
01.02, 19:00 Анадолу Эфес – Валенсия
01.02, 19:00 ЦСКА Москва – Реал Мадрид
01.02, 20:00 Жальгирис – Маккаби Тель-Авив
01.02, 21:00 Олимпиакос – Фенербахче
01.02, 22:00 Барселона – Милан
02.02, 18:30 Химки – Уникаха
02.02, 21:00 Бамберг – Панатинаикос
02.02, 21:30 Баскония – Црвена Звезда
Тур 22
08.02, 21:05 Маккаби Тель-Авив – Барселона
08.02, 21:15 Панатинаикос – Баскония
08.02, 21:30 Валенсия – ЦСКА Москва
08.02, 21:45 Уникаха – Анадолу Эфес
09.02, 19:45 Фенербахче – Бамберг
09.02, 20:00 Жальгирис – Химки
09.02, 20:00 Црвена Звезда – Милан
09.02, 21:45 Реал Мадрид – Олимпиакос
Тур 23
22.02, 19:00 ЦСКА Москва – Баскония
22.02, 19:45 Фенербахче – Милан
22.02, 21:00 Олимпиакос – Валенсия
22.02, 21:45 Уникаха – Маккаби Тель-Авив
23.02, 18:30 Химки – Панатинаикос
23.02, 19:30 Анадолу Эфес – Жальгирис
23.02, 21:00 Бамберг – Црвена Звезда
23.02, 22:00 Барселона – Реал Мадрид
Тур 24
01.03, 20:00 Жальгирис – Барселона
01.03, 21:05 Маккаби Тель-Авив – ЦСКА Москва
01.03, 21:45 Милан – Анадолу Эфес
01.03, 22:00 Баскония – Химки
02.03, 20:00 Црвена Звезда – Уникаха
02.03, 21:15 Панатинаикос – Олимпиакос
02.03, 21:30 Валенсия – Бамберг
02.03, 22:00 Реал Мадрид – Фенербахче
Тур 25
08.03, 18:30 Химки – Милан
08.03, 19:30 Анадолу Эфес – Маккаби Тель-Авив
08.03, 21:30 Валенсия – Баскония
08.03, 22:00 Реал Мадрид – Панатинаикос
09.03, 19:00 ЦСКА Москва – Уникаха
09.03, 20:00 Жальгирис – Фенербахче
09.03, 21:00 Олимпиакос – Бамберг
09.03, 22:00 Барселона – Црвена Звезда
Тур 26
12.03, 21:45 Милан – Реал Мадрид
15.03, 21:00 Бамберг – Анадолу Эфес
15.03, 21:00 Олимпиакос – Барселона
15.03, 21:05 Маккаби Тель-Авив – Химки
15.03, 21:45 Баскония – Жальгирис
16.03, 19:45 Фенербахче – ЦСКА Москва
16.03, 20:00 Црвена Звезда – Валенсия
16.03, 22:00 Уникаха – Панатинаикос
Тур 27
20.03, 19:45 Фенербахче – Маккаби Тель-Авив
20.03, 20:00 Жальгирис – Милан
20.03, 21:15 Панатинаикос – Црвена Звезда
20.03, 21:30 Валенсия – Реал Мадрид
21.03, 19:00 ЦСКА Москва – Олимпиакос
21.03, 19:45 Анадолу Эфес – Химки
21.03, 21:30 Баскония – Бамберг
21.03, 21:45 Уникаха – Барселона
Тур 28
22.03, 20:00 Црвена Звезда – Фенербахче
22.03, 21:05 Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос
22.03, 21:45 Милан – Валенсия
22.03, 21:45 Реал Мадрид – Жальгирис
23.03, 18:30 Химки – ЦСКА Москва
23.03, 21:00 Бамберг – Уникаха
23.03, 21:00 Олимпиакос – Анадолу Эфес
23.03, 22:00 Барселона – Баскония
Тур 29
29.03, 19:30 Химки – Фенербахче
29.03, 20:00 Анадолу Эфес – Барселона
29.03, 21:00 Бамберг – Милан
29.03, 22:00 Баскония – Маккаби Тель-Авив
30.03, 20:00 Жальгирис – ЦСКА Москва
30.03, 20:00 Црвена Звезда – Реал Мадрид
30.03, 21:15 Панатинаикос – Валенсия
30.03, 22:00 Уникаха – Олимпиакос
Тур 30
05.04, 20:15 Фенербахче – Уникаха
05.04, 21:45 Милан – Панатинаикос
05.04, 22:00 Барселона – Химки
05.04, 22:00 Баскония – Анадолу Эфес
06.04, 20:00 ЦСКА Москва – Црвена Звезда
06.04, 21:00 Олимпиакос – Жальгирис
06.04, 21:30 Валенсия – Маккаби Тель-Авив
06.04, 22:00 Реал Мадрид – Бамберг
Тур 1
Анадолу Эфес – Реал Мадрид 74:88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)
ЦСКА Москва – Милан 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
Бамберг – Маккаби Тель-Авив 71:88 (20:14, 16:23, 23:18, 12:33)
Олимпиакос – Баскония 75:84 (16:12, 25:21, 19:16, 15:15)
Уникаха – Фенербахче 68:67 (20:20, 16:21, 14:16, 18:10)
Жальгирис – Црвена Звезда 78:76 (15:13, 28:27, 10:17, 25:19)
Химки – Валенсия 75:70 (18:17, 25:19, 16:21, 16:13)
Барселона – Панатинаикос 98:71 (24:20, 16:15, 25:19, 33:17)
Тур 2
Маккаби Тель-Авив – Баскония 74: 68 (19:16, 20:14, 17:23, 18:15)
Панатинаикос – Бамберг 93:83 (22:15, 21:20, 26:21, 24:27)
Милан – Фенербахче 86:92 ОТ (21:23, 17:14, 16:27, 26:16, 6:12)
Реал Мадрид – ЦСКА Москва 82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)
Химки – Жальгирис 85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24)
Црвена Звезда – Барселона 90:82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:25)
Олимпиакос – Уникаха 80:75 (21:11, 16:22, 22:14, 21:28)
Валенсия – Анадолу Эфес 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23)
Тур 3
Химки – Црвена Звезда 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23)
Маккаби Тель-Авив – Олимпиакос 68:69 (18:18, 15:17, 12:16, 23:18)
Барселона – Жальгирис 75:81 (21:24, 18:21, 15:17, 21:19)
Реал Мадрид – Милан 100:90 (30:28, 24:26, 27:20, 19:16)
ЦСКА Москва – Панатинаикос 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Фенербахче – Анадолу Эфес 81:70 (15:20, 19:14, 28:18, 19:18)
Баскония – Валенсия 63:80 (13:28, 26:22, 15:17, 9:13)
Уникаха – Бамберг 76:80 (22:24, 13:15, 23:15, 18:26)
Тур 4
Жальгирис – Реал Мадрид 66:87 (16:18, 15:22, 19:23, 16:24)
Црвена Звезда – Маккаби Тель-Авив 87:84 (19:24, 20:25, 23:12, 25:23)
Олимпиакос – Химки 92:75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)
Милан – Барселона 78:74 (17:22, 22:17, 15:14, 24:21)
Анадолу Эфес – ЦСКА Москва 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)
Бамберг – Баскония 78:72 (17:17, 18:15, 25:19, 18:21)
Панатинаикос – Фенербахче 70:68 (19:21, 17:23, 17:11, 17:13)
Валенсия – Уникаха 91:53 (31:11, 26:14, 16:17, 18:11)
Тур 5
Црвена Звезда – Бамберг 69:75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)
Фенербахче – Валенсия 79:66 (20:18, 18:12, 19:19, 22:17)
Баскония – Панатинаикос 85:84 (27:24, 22:21, 16:22, 22:17)
Маккаби Тель-Авив – Милан 79:68 (18:14, 21:15, 21:13, 19:26)
Реал Мадрид – Химки 80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)
Анадолу Эфес – Уникаха 74:79 (19:25, 16:10, 24:18, 15:26)
ЦСКА Москва – Жальгирис 94:91 (22:19, 29:17, 18:26, 25:29)
Барселона – Олимпиакос 73:51 (14:14, 18:12, 17:15, 24:10)
Тур 6
ЦСКА Москва – Валенсия 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)
Маккаби Тель-Авив – Реал Мадрид 90:83 (22:30, 25:12, 17:24, 26:17)
Милан – Жальгирис 62:94 (20:25, 11:25, 10:20, 21:24)
Барселона – Анадолу Эфес 85:89 (15:26, 20:16, 22:25, 28:22)
Химки – Баскония 91:90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26)
Бамберг – Фенербахче 57:80 (16:21,17:22, 13:11, 11:26)
Олимпиакос – Панатинаикос 62:70 (17:16, 13:19, 17:14, 15:21)
Уникаха – Црвена Звезда 79:65 (22:12, 23:19, 18:19, 16:15)
Тур 7
Маккаби Тель-Авив – Анадолу Эфес 72:92 (19:19, 16:28, 26:20, 11:25)
Панатинаикос – Химки 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16)
Баскония – Реал Мадрид 105:75 (36:17, 28:27, 24:19, 17:12)
Уникаха – Жальгирис 83:85 OT (17:21, 17:20, 14:18, 24:13, 11:13)
Фенербахче – Олимпиакос 83:90 ОТ (17:18, 23:12, 13:27, 22:18, 8:15)
Црвена Звезда – ЦСКА Москва 59:85 (10:22, 17:22, 7:21, 25:20)
Бамберг – Барселона 84:81 (12:38, 25:11, 25:17, 22:15)
Валенсия – Милан 98:103 (20:19, 25:22, 19:17, 10:16, 24:29)
Тур 8
Химки – Маккаби Тель-Авив 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)
Анадолу Эфес – Панатинаикос 81:82 (21:28, 23:20, 16:14, 21:20)
Жальгирис – Баскония 77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:17)
Реал Мадрид – Уникаха 89:57 (19:12, 21:15, 22:11, 27:19)
ЦСКА Москва – Фенербахче 93:95 ОТ (16:27, 25:19, 22:15, 20:22, 10:12)
Олимпиакос – Црвена Звезда 85:59 (22:13, 25:24, 20:12, 18:10)
Милан – Бамберг 71:62 (13:16, 14:19, 1616, 28:11)
Барселона – Валенсия 89:71 (24:18, 26:14, 21:24, 18:15)
Тур 9
Жальгирис – Анадолу Эфес 91:83 (22:26, 25:18, 19:17, 25:22)
Црвена Звезда – Баскония 81:85 (17:22, 21:25, 19:17, 24:21)
Бамберг – Валенсия 83:82 (20:23, 21:24, 11:19, 31:16)
Милан – Олимпиакос 85:86 (21:17, 21:29, 20:20, 23:20)
Барселона – Маккаби Тель-Авив 89:67 (22:11, 22:13, 22:20, 23:23)
Фенербахче – Химки 71:67 (24:15, 14:11, 20:22, 13:19)
Панатинаикос – Реал Мадрид 82:80 (23:28, 17:26, 24:15, 18:11)
Уникаха – ЦСКА Москва 80:89 (16:27, 23:19, 26:17, 15:26)
Тур 10
Химки – Бамберг 82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)
Анадолу Эфес – Милан 73:68 (23:16, 10:14, 19:20, 21:18)
Маккаби Тель-Авив – Жальгирис 81:74 (15:14, 24:15, 26:22, 16:23)
Баскония – Фенербахче 69:83 (25:15, 12:26, 14:25, 18:17)
Валенсия – Олимпиакос 64:72 (13:20, 17:15, 15:19, 19:18)
ЦСКА Москва – Барселона 92:78 (24:24, 20:15, 22:19, 26:20)
Панатинаикос – Уникаха 82:71 (16:15, 16:20, 22:19, 28:17)
Реал Мадрид – Црвена Звезда 83:87 (24:19, 15:27, 19:21, 25:20)
Тур 11
Жальгирис – Панатинаикос 80:74 (10:20, 21:13, 33:14, 16:27)
Бамберг – ЦСКА Москва 76:92 (20:22, 19:20, 20:28, 17:22)
Маккаби Тель-Авив – Валенсия 94:91 (25:21, 21:25, 23:19, 25:26)
Баскония – Уникаха 88:82 (27:12, 14:25, 18:20, 29:26)
Милан – Химки 71:77 (24:12, 14:19, 18:24, 15:22)
Црвена Звезда – Анадолу Эфес 100:81 (29:23, 21:21, 24:18, 26:19)
Олимпиакос – Реал Мадрид 92:83 ОТ (18:8, 16:22, 22:17, 16:25, 20:11)
Барселона – Фенербахче 68:83 (28:22, 10:17, 13:25, 17:19)
Тур 12
Фенербахче – Жальгирис 89:90 (24:16, 18:25, 22:22, 25:27)
Бамберг – Олимпиакос 67:65 (15:14, 17:26, 18:18, 17:7)
Уникаха – Химки 93:84 (27:26, 20:22, 20:18, 26:18)
Реал Мадрид – Барселона 87:75 (15:15, 25:23, 28:14, 19:23)
ЦСКА Москва – Маккаби Тель-Авив 101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)
Анадолу Эфес – Баскония 81:82 (19:24, 23:21, 26:20, 13:17)
Панатинаикос – Милан 80:72 (14:23, 25:18, 25:16, 16:15)
Валенсия – Црвена Звезда 82:86 (22:26, 16:14, 25:16, 19:30)
Тур 13
Фенербахче – Црвена Звезда 82:56 (17:11, 24:22, 21:9, 20:14)
Жальгирис – Бамберг 88:84 (21:22, 29:27, 22:23, 16:12)
Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив 89:76 (25:21, 24:22, 18:13, 22:20)
Реал Мадрид – Валенсия 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14)
Химки – Анадолу Эфес 86:68 (26:19, 11:14, 20:23, 29:12)
Олимпиакос – ЦСКА Москва 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)
Милан – Баскония 92:85 (27:25, 22:12, 27:21, 16:27)
Барселона – Уникаха 83:90 (24:26, 21:18, 19:22, 19:24)
Тур 14
Црвена Звезда – Панатинаикос 63:69 (15:20, 23:21, 11:17, 14:11)
Бамберг – Реал Мадрид 66:81 (13:29, 22:21, 16:18, 15:13)
Маккаби Тель-Авив – Фенербахче 82:73 (24:15, 16:21, 20:18, 22:19)
Валенсия – Жальгирис 63:71 (16:19, 20:15, 10:20, 17:17)
ЦСКА Москва – Химки 79:68 (23:16, 20:17, 14:22, 22:13)
Анадолу Эфес – Олимпиакос 58:61 (9:17, 16:16, 14:12, 19:16)
Баскония – Барселона 85:82 (22:17, 30:18, 22:22, 11:25)
Уникаха – Милан 74:71 (26:20, 9:22, 20:11, 19:18)
Тур 15
Фенербахче – Реал Мадрид 77:79 (17:10, 19:27, 25:25, 16:17)
Жальгирис – Олимпиакос 74:68 (22:19, 14:19, 12:15, 26:15)
Маккаби Тель-Авив – Уникаха 78:89 (22:19, 25:20, 11:22, 20:28)
Валенсия – Панатинаикос 67:63 (12:17, 20:15, 16:16, 19:15)
Химки – Барселона 65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22)
Анадолу Эфес – Бамберг 69:58 (15:18, 14:20, 15:10, 25:10)
Баскония – ЦСКА Москва 81:90 (26:18, 22:33, 24:19 9:20)
Милан – Црвена Звезда 88:91 (15:29, 25:16, 20:16, 28:30)
Тур 16
Панатинаикос – Анадолу Эфес 90:79 (23:12, 24:21, 23:23, 20:23)
Уникаха – Валенсия 83:85 (19:19, 29:20, 21:26, 14:20)
Барселона – ЦСКА Москва 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17)
Фенербахче – Баскония 79:74 (18:22, 18:16, 27:21, 16:15)
Црвена Звезда – Жальгирис 77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)
Бамберг – Химки 70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18)
Олимпиакос – Милан 87:80 (26:17, 22:17, 22:19, 17:27)
Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив 93:81 (25:26, 23:24, 21:10, 24:21)
Тур 17
Панатинаикос – Барселона 84:75 (17:19, 19:15, 18:14, 30:27)
Маккаби – Бамберг 90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24)
Милан – ЦСКА Москва 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)
Валенсия – Фенербахче 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)
БК Химки – Реал Мадрид 78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)
Анадолу Эфес – Црвена Звезда 104:95 (22:21, 28:25, 27:25, 27:24)
Жальгирис – Уникаха 79:77 (17:19, 15:21, 20:15, 27:22)
Баскония – Олимпиакос 86:54 (16:21, 20:9. 36:14, 14:10)
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