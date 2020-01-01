Сборная Украины улучшила свои позиции в рейтинге FIBA
Теперь украинская сборная занимает 28 место в рейтинге.
В обновленном рейтинге FIBA сборная Украины улучшила свое расположение на 1 позицию и заняла 28-е место.
Результаты национальной команды помогли ей обойти команду Китая.
Лидером рейтинга продолжает оставаться США, второй идет Испания и третьей Австралия.
Напомним, что сейчас наша национальная команда готовится к матчам отбора на Евробаскет-2020.
Тренерский штаб сборной определился с составом команды, который сыграет со Словенией и Венгрией.
Полная версия правил