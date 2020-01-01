Переключиться на мобильную версию

Сборная Украины готовится к матчам отбора на Евробаскет-2022

Комментариев: 0
Команда провела первые тренировки во Дворце спорта.
Сборная Украины
Сборная Украины
ФБУ

Подопечные Айнарса Багатскиса начали готовиться к матчам отбора на Евробаскет-2022.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Тренерский штаб мужской национальной сборной Украины определился с составом команды, который сыграет со Словенией и Венгрией.

Отметим, что в расширенном списке были Вячеслав Кравцов, Анатолий Шундель и Станислав Тимофеенко из Днепра, но в основной перечень игроков они не попали.

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Иссуфу Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей), Джером Рэндл (Бетис, Испания);

Форварды: Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров (Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Вячеслав Петров (Прометей), Сергей Павлов (Киев-Баскет);

Центровые: Владислав Коренюк (Киев-Баскет), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы).

Поделись:
Теги: Евробаскет
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь