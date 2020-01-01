Сборная Украины готовится к матчам отбора на Евробаскет-2022

Команда провела первые тренировки во Дворце спорта.

Подопечные Айнарса Багатскиса начали готовиться к матчам отбора на Евробаскет-2022.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Тренерский штаб мужской национальной сборной Украины определился с составом команды, который сыграет со Словенией и Венгрией.

Отметим, что в расширенном списке были Вячеслав Кравцов, Анатолий Шундель и Станислав Тимофеенко из Днепра, но в основной перечень игроков они не попали.

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Иссуфу Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей), Джером Рэндл (Бетис, Испания);

Форварды: Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров (Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Вячеслав Петров (Прометей), Сергей Павлов (Киев-Баскет);

Центровые: Владислав Коренюк (Киев-Баскет), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы).