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Сборная Украины не отобралась на женский Евробаскет-2021

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Украинки пропустят чемпионат Европы впервые за десять лет.
Сборная Украины
Сборная Украины
fbu.ua

Женская сборная Украины по баскетболу не смогла отобраться на чемпионат Европы 2021 года.

В последнем матче квалификации украинки уверенно обыграли сборную Финляндии и заняли второе место в своей группе после команды Бельгии.

При этом сборная Украины не смогла войти в пятерку лучших команд среди занявших вторые места. Таким образом, впервые с 2011 года украинские баскетболистки пропустят чемпионат Европы. 

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Теги: сборная Украины, Евробаскет
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