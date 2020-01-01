Сборная Украины не отобралась на женский Евробаскет-2021

Украинки пропустят чемпионат Европы впервые за десять лет.

Женская сборная Украины по баскетболу не смогла отобраться на чемпионат Европы 2021 года.

В последнем матче квалификации украинки уверенно обыграли сборную Финляндии и заняли второе место в своей группе после команды Бельгии.

При этом сборная Украины не смогла войти в пятерку лучших команд среди занявших вторые места. Таким образом, впервые с 2011 года украинские баскетболистки пропустят чемпионат Европы.